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Formula 1

Wolff: "Hamilton'a dair hiçbir pişmanlığım yok"

Mercedes'in patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın 2024 sezonunun sonunda takımdan ayrılmasına neden olmuş olabilecek kararlardan dolayı pişmanlık duymadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, şubat ayında yapılan beklenmedik bir açıklamayla 2025 sezonu ve sonrası için Ferrari ile anlaştığını duyurdu.

F1 tarihinin en başarılı takım pilot kombinasyonu sekiz yarış sonra sona erecek.

BBC'ye konuşan Wolff, Hamilton'ın Ferrari ile uzun dönemli bir sözleşme imzalayarak takımdan ayrılmayı tercih etmesiyle sonuçlanan kararlardan pişmanlık duyup duymadığı sorusuna, "Hayır."

"Lewis'e karşı her zaman çok şeffaf davrandık. Yani aramızda hiçbir şekilde kötü bir his yok ve bu konuda bir pişmanlığım yok."

"Değişim onun ihtiyacı olan bir şeydi. Bu, bir sürücü ile bir takım arasındaki en uzun süreli birliktelikti: Toplam 12 yıl sürdü. Lewis'in değişime ve kendini yeniden keşfetmeye ihtiyacı vardı."

"Ferrari pilotu olmak çok prestijli bir konum. Belki takım olarak bizim de artık farklı bir yöne gitmemiz gerekiyordur." şeklinde yanıt verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Britanyalı pilotun Ferrari'ye geçmesi, rekor kırarak sekizinci F1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşmaya çalışırken 40'lı yaşlarında da bu seride yarışmaya devam etmesini sağlayacak.

Hamilton 2021'de sekizinci şampiyonluğunu elde etmeye yaklaşmıştı ki o zamanki yarış direktörü Michael Masi'nin kararları yarışın gidişatını değiştirdi. Damalı bayrağın ardından 2021 şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Wolff, Masi'ye yaptıklarından dolayı kızgın olsa da bu yarışın Hamilton'ın 'en iyi olma' konumunu etkilemediği konusunda ısrar etti.

"Hamilton, tüm zamanların en iyi F1 pilotu."

"Tüm rekorları alt üst etti. Şampiyonluk konusunda yine diğer bir büyük pilot olan Michael Schumacher ile eşit."

"Olayların başka türlü olmasını ister miydim? Kesinlikle isterdim. 2021'de yaşananların adil olduğunu düşünüyor muyum? Hayır, düşünmüyorum."

"Ancak zamanı geri alamayız ve sonuçta bir yarış ya da şampiyonluk kaybetmekten daha kötü şeyler de var. Dışarıdaki dünyada daha fazla dram var."

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