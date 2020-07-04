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Formula 1 / Söylenti

"Wolff, Hamilton'a 25 milyon dolardan fazla ödemek istemiyor"

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"Wolff, Hamilton'a 25 milyon dolardan fazla ödemek istemiyor"
Ekleyen:
, Редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Tem 2020 09:01

Mercedes, 2020 yılının ardından Lewis Hamilton'a mevcut maaşının yarısını vermeye istekli gibi görünüyor.

Daily Mail, birkaç gün önce Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın gelecek yıl için 50 milyon dolarlık yeni bir kontrat istediğini yazmıştı.

Sezon sonunda kontratı bitecek Hamilton'ın mevcut maaşı 45 milyon dolar. Bu, koronavirüs dönemine rağmen Hamilton'ın maaşını yükseltmek istediği anlamına geliyor.

Ancak Toto Wolff'a yakın bir kaynağa atıfta bulunulan son haberlere göre Toto Wolff, Hamilton'a yıllık 25 milyon dolardan fazla ödeme yapmak istemiyor.

Taraflar şimdiye kadar yeni bir sözleşme imzalamadılar ve Hamilton'ın elinde neredeyse hiç seçenek yok. Aksine Hamilton'ın koltuğuna geçmek isteyen Sebastian Vettel ve George Russell gibi alternatifler var. Bu da İngiliz pilotun pazarlık masasındaki gücünü olumsuz etkiliyor.

Mercedes'in gelecek yıl maliyetleri düşürmeye ilgi gösterdiği biliniyor ve Toto Wolff da bu konuda bazı çalışmalar olduğunu belirtmişti.

Ancak dün açıklamada bulunan Wolff, "Lewis ve Valtteri ile devam edeceğimizi düşünüyorum. Sebastian'ı dışlamak istemiyorum, ancak pilotlarımızdan çok memnunuz. Eğer pilotlarımızdan birisi devam etmek istemezse o zaman ciddi bir seçenek olabilir."

"Onu seviyorum, İsviçre'de komşuyuz, F1'deki en iyi sürücülerden birisi. Ama önceliğimiz Lewis ve Valtteri. Sözleşmelerini uzatmak istiyoruz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Toto Wolff
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Сергей Иванов

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