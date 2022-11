Wolff, Hamilton yorumu hakkında Alonso'nun 'fazla sinirli' olduğunu düşünüyor

Alonso, Max Verstappen'İn takım arkadaşı dışında birisine karşı mücadele ettiği gerekçesiyle Hollandalı pilotun şampiyonluklarının Hamilton'un şampiyonluklarından daha değerli olduğunu ima etti.

Alpine pilotu daha sonra 'sürekli manşet arayışından' bıktığını söyleyerek yorumlarına açıklık getirdi.

Ama yine de bu, McLaren'de takım arkadaşıyken Alonso ile fotoğrafını 'beğenme' emojisiyle sosyal medyaya yükleyen Hamilton'ı sinirlendirmek için yeterliydi.

Hamilton'ın şu anki patronu Wolff'a konuyla ilgili görüşü soruldu ve Wolff, 'her ikisinin de harika Dünya Şampiyonu' olduğunu söylemeden önce Alonso'yu "sinirli" olarak nitelendirdi.

İspanyol AS gazetesine konuşan Wolff, "Bence o, fazla sinirli."

"Alonso, manşet yaratıyor ama bu spor zaten manşetlerle var oluyor. Her ikisi de harika şampiyonlar."

"Bu durumun Lewis'i biraz bile üzdüğünü düşünmüyorum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images