Wolff, Hamilton yorumu hakkında Alonso'nun 'fazla sinirli' olduğunu düşünüyor

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Alonso, Max Verstappen'İn takım arkadaşı dışında birisine karşı mücadele ettiği gerekçesiyle Hollandalı pilotun şampiyonluklarının Hamilton'un şampiyonluklarından daha değerli olduğunu ima etti.

Alpine pilotu daha sonra 'sürekli manşet arayışından' bıktığını söyleyerek yorumlarına açıklık getirdi.

Ama yine de bu, McLaren'de takım arkadaşıyken Alonso ile fotoğrafını 'beğenme' emojisiyle sosyal medyaya yükleyen Hamilton'ı sinirlendirmek için yeterliydi.

Hamilton'ın şu anki patronu Wolff'a konuyla ilgili görüşü soruldu ve Wolff, 'her ikisinin de harika Dünya Şampiyonu' olduğunu söylemeden önce Alonso'yu "sinirli" olarak nitelendirdi.

İspanyol AS gazetesine konuşan Wolff, "Bence o, fazla sinirli."

"Alonso, manşet yaratıyor ama bu spor zaten manşetlerle var oluyor. Her ikisi de harika şampiyonlar."

"Bu durumun Lewis'i biraz bile üzdüğünü düşünmüyorum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, Alonso'nun yorumlarından çok fazla etkilenmediğini açıkladı ve bu durumun 'onu biraz güldürdüğünü' söyledi.

ABD GP basın toplantısında Hamilton, "Bu konuda söyleyecek pek bir şeyim yok."

"Dürüst olmak gerekirse, bu durum beni güldürdü."

"Yıllar boyunca ona karşı gerçekten saygılı olmaya çalıştım, örneğin; mücadele ettiğim en iyi pilotun kim olduğunu sorduğunuzda ona övgüde bulundum." dedi.

Son zamanlarda Alonso hakkında konuşan tek pilot Hamilton değil. İspanyol pilotun takım arkadaşı Esteban Ocon da, iki kez Dünya Şampiyonu pilotun bazı yorumlarına karşılık verdi.

Meksika'da yarış dışı kalmasının ardından Alonso, takımdaki sorunlu aracın sadece kendisininki olduğunu ve Ocon'un böyle problemler yaşamadığını söyledi.

Bu konuda Ocon, "Aynı sorunları ben de yaşıyorum."

"Imola'da vites kutusu sorunu yaşadım, Silverstone'da ve Singapur'da yine yarış dışı kalmak zorunda kaldım."

"Ayrıca ben de onun gibi altı kez motor değiştirdim. Yani ikimiz de aynı sorunları yaşıyoruz." dedi.

İki Alpine pilotu, Pilotlar Şampiyonasında 8 ve 9. sırada. Ocon, Alonso'nun 11 puan önünde yer alıyor.