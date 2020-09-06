Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş

Hamilton, sezonun ilk 7 yarışının ardından 47 puan farkla şampiyonada lider durumda bulunurken, takımın diğer pilotu Valtteri Bottas 50 puan geride 3. sırada yer alıyor.

Hamilton, bu sene şampiyon olduğu takdirde Michael Schumacher'in 7 Dünya Şampiyonluğu rekoruna ortak olacak. Hamilton ayrıca, Schumacher'e ait olan tek takımla en çok şampiyonluk rekorunu kıracak. Schumacher Ferrari ile 5 şampiyonluk kazanırken Hamilton bu sene şampiyon olursa Mercedes ile altıncı kez şampiyon olmuş olacak.

Horner, cuma günü yapmış olduğu açıklamada Mercedes'in her açıdan Hamilton'a öncelik verdiğini söylemişti.

Horner, "Mesela Spa'da Bottas'ı neden iki kez pite aldılar? Ona yarışı kazanma fırsatı verebilirlerdi."

"Sorun şu ki, açıkçası her şeyin Lewis'in bu sene rekorları kırması üzerine kurulmuş olması. Valtteri sıralamalarda önde olamadığı sürece, bir şansı olmaz." dedi.

Wolff, "Bu konuyu onunla konuştum. 'Valtteri'yi neden ikinci kez pite almadığımızı' sordu. Ona, 'iki pit stopun daha hızlı olduğunu bilseydik, Lewis'i de iki kez pite alacağımızı' söyledim."

"Şu an baktığımızda iki pit stop daha iyi bir stratejiydi ancak Max'e karşı pozisyon kaybetmek istemedik çünkü pist üstünde onu yenip yenemeyeceğimiz açık değildi."

"Ben de onlara Max'i neden ikinci kez pite almadıklarını sordum. Bu şekilde bizi yenebileceklerini söyledim. Bunun üzerine o, Ricciardo'yu geçebileceklerinden emin olmadıklarını söyledi."

"Ne oldu? İşte böyle. Aynı durum."

"Bir pilotu diğerine karşı öncü olması gibi bir durum yok. Biz her zaman tamamen aşık, şeffaf ve adil oluyoruz. Ve böyle devam edeceğiz." dedi.