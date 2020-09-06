Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, kendilerinin şampiyonluk yolunda sadece Lewis Hamilton'ı desteklediği şeklinde yorum yapan Red Bull takım patronu Christian Horner ile görüştüğünü söyledi.
Hamilton, sezonun ilk 7 yarışının ardından 47 puan farkla şampiyonada lider durumda bulunurken, takımın diğer pilotu Valtteri Bottas 50 puan geride 3. sırada yer alıyor.
Hamilton, bu sene şampiyon olduğu takdirde Michael Schumacher'in 7 Dünya Şampiyonluğu rekoruna ortak olacak. Hamilton ayrıca, Schumacher'e ait olan tek takımla en çok şampiyonluk rekorunu kıracak. Schumacher Ferrari ile 5 şampiyonluk kazanırken Hamilton bu sene şampiyon olursa Mercedes ile altıncı kez şampiyon olmuş olacak.
Horner, cuma günü yapmış olduğu açıklamada Mercedes'in her açıdan Hamilton'a öncelik verdiğini söylemişti.
Horner, "Mesela Spa'da Bottas'ı neden iki kez pite aldılar? Ona yarışı kazanma fırsatı verebilirlerdi."
"Sorun şu ki, açıkçası her şeyin Lewis'in bu sene rekorları kırması üzerine kurulmuş olması. Valtteri sıralamalarda önde olamadığı sürece, bir şansı olmaz." dedi.
Wolff, "Bu konuyu onunla konuştum. 'Valtteri'yi neden ikinci kez pite almadığımızı' sordu. Ona, 'iki pit stopun daha hızlı olduğunu bilseydik, Lewis'i de iki kez pite alacağımızı' söyledim."
"Şu an baktığımızda iki pit stop daha iyi bir stratejiydi ancak Max'e karşı pozisyon kaybetmek istemedik çünkü pist üstünde onu yenip yenemeyeceğimiz açık değildi."
"Ben de onlara Max'i neden ikinci kez pite almadıklarını sordum. Bu şekilde bizi yenebileceklerini söyledim. Bunun üzerine o, Ricciardo'yu geçebileceklerinden emin olmadıklarını söyledi."
"Ne oldu? İşte böyle. Aynı durum."
"Bir pilotu diğerine karşı öncü olması gibi bir durum yok. Biz her zaman tamamen aşık, şeffaf ve adil oluyoruz. Ve böyle devam edeceğiz." dedi.
Pole Sitter Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 and Max Verstappen, Red Bull Racing in Parc Ferme
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, pole starter Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: 3. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 2. Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Podyum: 3. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 2. Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Podyum: 3. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 2. Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Podyum: 3. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 2. Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, past the damaged car of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, as it is removed by marshals
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, in the pits
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, spray Champagne on the podium
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik