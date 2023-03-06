Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi"

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Sezon öncesi testlerinde Mercedes'in dalgalanma sorunu çözülmüş olsa, yeterli hızda olmadığı görüldü.

İkinci gün yere basma kuvveti kaybına uğrayan araç, gece geç saatlerde yapılan çalışmalarla son gün daha iyi bir performans sergiledi ancak aracın Red Bull gibi rakiplerine kıyasla hâlâ yetersiz olduğu açıktı.

Ancak W14'ün RB19 ile arasındaki fark beklenenden daha büyüktü.

Hamilton, Cuma günkü serbest antrenmanlardan sonra "Geçen sezon iyi bir ilerleme kaydetmiş olsak da aradaki fark şu anki kadar büyük değildi" yorumunu yapmıştı.

Hamilton, Bahreyn GP sonunda yarış mühendisi Peter Bonnington'a liderin ne kadar gerisinde olduğunu sorduğunda, Bono şu yanıtı verdi: "Sadece... 51 saniye."

Ancak Hamilton buna öfkelenmek yerine, çizgiyi geçerken takımına cesaret verici sözler söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton telsizden takıma, "Harika iş çıkardınız."

"Olmak istediğimiz yerde olmadığımızı biliyorum ama zorlamaya devam edelim."

"Farkı kapatmak için yapmamız gereken ciddi işler var ama ben hepinize inanıyorum." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff bunu yaptığı için pilotuyla gurur duyduğunu belirtti.

Sky Sports'a konuşan Wolff, "Orada çok fazla acı çekiyor olmalı çünkü araç çok dengesiz ve bunu direksiyonda görebiliyorsunuz. Ama yine de liderliğini gösterdi."

"O harika biri. Araç dışında da performansıyla büyük katkı sağladı." dedi.