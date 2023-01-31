Wolff: "Hamilton yarışmaya devam etmek istediği sürece Mercedes'te kalacak"

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Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan kontratı 2023 sonunda bitecek fakat tarafların yeni anlaşma imzalaması sadece bir formalite gibi görünüyor.

Bunun temel sebebi, iki tarafın da birbirleriyle çalışmaktan çok memnun olması. İngiliz pilot burada altı şampiyonluk kazandı ve kırılmadık rekor bırakmadı. Hal böyle olunca gelecekte takımda kalması çok muhtemel görünüyor.

Toto Wolff da, İngiliz sürücü kariyerine devam etmek istediği sürece kapılarının kendisine açık olduğunu dile getirdi.

Auto Motor und Sport'a verdiği röportajda Wolff, "Lewis yarışmaya devam etmek istediği sürece aracımızda olacak."

"Bunun artık eğlenceli olmadığını ya da bazı zayıflıklar yaşadığını düşündüğü vakit, bana bunu söyleyen ilk kişi de o olacak."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bu noktada ikimiz de devam etmek istiyoruz ve önceki yıllarda yaptığımız gibi görüşmeler yapacağız."

"Ortada bir şeyleri değiştirmek için hiçbir sebep yok."

"Mercedes'teki Lewis Hamilton ve Ferrari'deki Michael Schumacher tüm zamanların en iyi pilotlarıdır." dedi.

Wolff, pilotları arasındaki ilişkiden de çok memnun.

"George Russell, geçen yıl Lewis ile aynı performansı gösterdi. George bize, daha yavaş ve daha dengesiz bir araca saha sahip olan Williams'tan geldi ve bizde sürdüğü araç da oldukça zordu."

"Oysa Lewis mükemmel bir W12'den sorunlu bir W13'e geçti ve bu araca uyum sağlamak zorunda kaldı."

"Bazı yarışlarda George liderdi, bazılarında ise Lewis. Hedef daha fazla puan almak ve şampiyonada takım arkadaşının önünde olmak değildi."

"Kazanabilmek adına araçtaki kusurları ortadan kaldırmak, bunun için de birlikte çalışmaktı."

"Birbirlerine çok saygı duyuyorlar. Sürücüler arasında her zaman rekabet olduğunu biliyoruz fakat bu rekabet asla çatışmaya yol açmamalıdır çünkü böyle bir şey takıma zarar verir ve bunun olmasına asla izin vermedim, vermeyeceğim de."