Wolff: "Lewis, tıpkı Michael gibi takım için önemli bir figür"

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Wolff, Hamilton'ın Mercedes ekibindeki rolünün, Schumacher'in on yıldan daha uzun bir süre önce takımdaki rolüyle benzerlikler taşıdığını düşünüyor.

2013'te Schumacher'in yerine takıma katılan Hamilton, 2023'te Mercedes pilotu olarak 11. sezonuna girecek.

Schumacher takımda geçirdiği süre boyunca hiç yarış kazanamamış olsa da, Mercedes'in önde gelen isimleri onun takımda geçirdiği üç yıldaki olumlu etkisinden söz ediyor.

Wolff, Alman pilotun takım içindeki rolü ile Hamilton'ın mevcut konumu arasında benzerlikler görüyor.

Beyond The Grid podcast'inde Hamilton'ı Mercedes yönetiminin bir parçası olarak görüp görmediği sorulduğunda Wolff şunları açıkladı: "Evet, görüyorum."

"Aracın geliştirilmesinde ve fabrikada büyük bir rolü var. Yarış hafta sonlarında tıpkı Michael gibi önemli bir figür haline geldi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in a press conference Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Futbol takımlarında Tom Brady'yi düşünün, sadece bir oyuncu ya da sadece bir pilot değil, duygusal olarak takımın bir parçasısınız."

"Bu işi sadece para için yapan pilotlardan değil, 10 yıldır bu takımda ve takımın bir üyesi."

2022 sezonu, istatistiksel olarak Hamilton'ın şimdiye kadarki en zorlu sezonuydu ve Britanyalı ilk kez bir sezonu yarış kazanmadan tamamladı.

Wolff, Hamilton'ın yılın zorluklarıyla başa çıkma şekline hayran kaldığını söylüyor.

Takım patronu, "Onun için son derece zordu, çünkü ona kazanamayacak bir araç verdik."

"Öngörülemeyen ve dengesiz bir araçtı, üzerinde çalışıp geliştirebileceğiniz türden bir araç değildi."

"Ama kişilik olarak, sezonu nasıl geçirdiği gerçekten takdire şayan."

"Takımdaki herkesi motive etti, bu gerçekten daha önce profesyonel bir sporcuda görmediğim bir kişilik özelliği." dedi.