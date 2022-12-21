Wolff: "Lewis, tıpkı Michael gibi takım için önemli bir figür"
2013'te Michael Schumacher'in yerine takıma katılan Lewis Hamilton, 2023'te Mercedes pilotu olarak 11. sezonuna girecek. Toto Wolff, yedi kez Dünya Şampiyonu olan bu iki pilotun takım içindeki benzerlik ve farklılıklarına değindi.
Wolff, Hamilton'ın Mercedes ekibindeki rolünün, Schumacher'in on yıldan daha uzun bir süre önce takımdaki rolüyle benzerlikler taşıdığını düşünüyor.
2013'te Schumacher'in yerine takıma katılan Hamilton, 2023'te Mercedes pilotu olarak 11. sezonuna girecek.
Schumacher takımda geçirdiği süre boyunca hiç yarış kazanamamış olsa da, Mercedes'in önde gelen isimleri onun takımda geçirdiği üç yıldaki olumlu etkisinden söz ediyor.
Wolff, Alman pilotun takım içindeki rolü ile Hamilton'ın mevcut konumu arasında benzerlikler görüyor.
Beyond The Grid podcast'inde Hamilton'ı Mercedes yönetiminin bir parçası olarak görüp görmediği sorulduğunda Wolff şunları açıkladı: "Evet, görüyorum."
"Aracın geliştirilmesinde ve fabrikada büyük bir rolü var. Yarış hafta sonlarında tıpkı Michael gibi önemli bir figür haline geldi."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in a press conference
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Futbol takımlarında Tom Brady'yi düşünün, sadece bir oyuncu ya da sadece bir pilot değil, duygusal olarak takımın bir parçasısınız."
"Bu işi sadece para için yapan pilotlardan değil, 10 yıldır bu takımda ve takımın bir üyesi."
2022 sezonu, istatistiksel olarak Hamilton'ın şimdiye kadarki en zorlu sezonuydu ve Britanyalı ilk kez bir sezonu yarış kazanmadan tamamladı.
Wolff, Hamilton'ın yılın zorluklarıyla başa çıkma şekline hayran kaldığını söylüyor.
Takım patronu, "Onun için son derece zordu, çünkü ona kazanamayacak bir araç verdik."
"Öngörülemeyen ve dengesiz bir araçtı, üzerinde çalışıp geliştirebileceğiniz türden bir araç değildi."
"Ama kişilik olarak, sezonu nasıl geçirdiği gerçekten takdire şayan."
"Takımdaki herkesi motive etti, bu gerçekten daha önce profesyonel bir sporcuda görmediğim bir kişilik özelliği." dedi.
Red Bull mühendisi RB18'in zorlukları hakkında konuştu
F1'deki en eski rüzgar tüneline sahip olmak, Red Bull'u nasıl yavaşlatıyor?
Son Haberler
Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, güncellemeleri ve aracı geliştirme süresini yarıya indirmek için yaptığı değişikliklerden bahsetti.
Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"
George Russell, arkadaşları Alex Albon ve Lando Norris puan ve podyum için mücadele ederken kendisinin arka sıralarda olmasını 'sindirmekte zorlandığını', ancak kendi zamanının geleceğine her zaman inandığını belirtti.
Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"
Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, birlikte geçirdikleri ilk F1 sezonunda verdiği destek için Valtteri Bottas'ı övdü.
Honda, MotoGP teknik ekibini yeniden yapılandırıyor
Honda, MotoGP teknisyenleri arasındaki önemli pozisyonlarda birtakım değişiklikler yaptı. Bunların başında ise LCR'den gelen Giacomo Guidotti'nin, Joan Mir'in yeni ekip şefi olması geliyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.