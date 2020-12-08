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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"

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Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"
Ekleyen:
, Grand prix editor

Toto Wollf pazar günü Bahreyn’de gerçekleşen yarışı referans alarak Hamilton ve Russell’ın takım arkadaşı olmasının Mercedes’e gelecekte ‘çılgın’ bir yarış sunacağını düşünüyor.

Hamilton’un Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Sakhir GP’de  boş kalan koltuğa Williams’tan George Russell getirilmişti. 

Sıralamaları 2. tamamlayarak yarışa Bottas’ın arkasından başlayan Russell, uzun süre yarışı en önde götürerek kariyerinde ilk kez bir GP’ye liderlik etmiş oldu. Ancak telsizin sebep olduğu bir pit stop karmaşası yüzünden zafer ellerinden kayıp gitti. 

Güvenlik aracı arkasında yaptığı pit stopların ardından beşinci sıraya gerileyen Russell sonrasında ikinci sıraya çıksa da lastipatlattığı için yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. 

Mercedes Takım Patronu Toto Wollf hafta sonuna girerken bu yarışın Russell ve Bottas adına 2022 için bir koltuk kavgası olmayacağına dair açıklamalar yapmış ve söylentilere karşı çıkmıştı. 

Ancak 22 yaşındaki genç sürücünün yarıştaki performansı F1 camiasında büyük övgü topladı ve bir gün Mercedes koltuğunda olması gerektiğine dair yorumlar yapıldı. 

Russell’ın gelecek sezon Mercedes koltuğuna oturması ihtimali Wollf tarafından reddedilse de gelecekteki Hamilton-Russell takım arkadaşlığı üzerine düşüncelerini paylaştı: “O bir Williams sürücüsü, onlarla anlaşması var. Bizim pilotlarımızsa Valtteri ve Lewis.” 

“Bu yüzden şu an bunlarda gerçekçi bir taraf bulamıyorum.” 

“Ama ikisinin aynı takımda olmasının çok ilginç olacağını ve bizi çılgın bir yarış tanığı yapacağına anladım. Belki gelecekte bu olur.” 

İngiliz sürücünün performansının Williams için iyi bir referans olacağını düşünen Wollf, iki taraf arasındaki anlaşmanın 2021’den sonra sona ermesiyle ne olacağını bilmediğini söyledi. 

“George her zaman bir Mercedes sürücüsü oldu ve şu an bir Williams pilotu. Bugün yaptıklarından gurur duyabilirler.” 

“Williams’taki tur sürelerinin bir referans noktası olduğunu anlayacaklardır.”

“Şimdi geleceğin bize neler sunacağını beklememiz gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse bunun bizim için ne anlama geldiğini daha önce hiç düşünmedim.” 

Mutlak zaferi kaçırdıktan sonra hayal kırıklığına uğrayan Russell’ın Pazar gününü üzücü bir gün olarak görmemesi gerektiğini çünkü kendi potansiyelini kanıtladığı bir yarış olduğunu söyleyen Wollf“Üzücü bir gün değildi.” 

Şampiyonluk için zorlu mücadele verdiğimiz bir günde telsizin başarısız olmasını istemem.” 

“Ve George’un gelecekte güvenebileceğimiz kişi olduğunu öğrendik. Bir yıldızın ihtiyaç duyduğu tüm potansiyele ve bileşenlere sahip.” 

“Bu bakımdan Mercedes’le ilk yarışında elde ettiği sonuç için üzgünüm ama performansı için mutluyum.”  dedi 

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar George Russell , Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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