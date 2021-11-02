Wolff: "Hamilton ve Rosberg arasında çok fazla düşmanlık vardı"

Mercedes patronu Toto Wolff, takımdaki ilk günlerinde Lewis Hamilton ile olan ilişkisini hakkında konuştu ve takıma yeni gelecek George Russell ile iyi anlaşacaklarından emin olduğunu söyledi. Russell önümüzdeki sezon, 2016'da Nico Rosberg'in ayrılmasıyla takıma gelen Valtteri Bottas'ın yerini alacak.

Hamilton ve Rosberg, İngiltere merkezli Alman takımında son zamanların en yoğun rekabetlerinden birinde yan yana dört yıl geçirdi.

Dördüncü yıllarında Hamilton'u yenerek şampiyonluğa ulaşan Rosberg, Formula 1'i hemen bıraktı.

Hamilton'dan 13 yaş küçük Russell ile tarihin tekerrür etmesini istemeyen Wolff, gelecek sezon farklı bir yaklaşım izlemeyi planladığını söyledi.

Avusturyalı, hiçbir sürücünün, hatta Hamilton'ın bile takımdan büyük olmadığını söyledi.

Wolff, The Daily Mail'e verdiği demeçte, "Burası Mercedes."

"Zeki ama pislik birisi için yerimiz yok. Bir süper star sürücü bile takım değerlerine saygı duymak zorunda."

"Lewis'le sekiz yıldır birlikteyiz. O kibirli, şımarık küçük bir çocuk değil."

"Altısı bizimle olmak üzere yedi şampiyonluk kazanmış olgun bir yarışçı. Bazen sürücüler için ağlama duvarı olmak rolümüzün bir parçası."

"Araçta çok sinirli ve duygusal olabilirsiniz. Yağmurda 200 mil hızla yarışıyorsunuz, yarışın genel resmi hakkında hiçbir fikriniz yok ve anlayamadığınız kararlar alınıyor. İlk yıllarda Lewis'e tepki gösterirdim."

"Çok gençti ve sürücünün takıma kötü sözler söylemesine izin vermeyeceğimi belirtmem gerekiyordu."

"Ancak bunların üstünden uzun bir süre geçti. Yine de gelecekte bir sürücü takım hakkında kötü konuşursa veya uygun değilse tereddüt etmem, bunu önce kendi içimizde halletmeye çalışırım ve eğer sonuç alamazsam sürücüyü araçtan çıkartırım."

"Bunun Lewis ile olacağını hiç sanmıyorum. O bir takım üyesi, sözleşmeli gelip giden bir sürücü değil."

"2013'ten beri beraberiz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, aramızda çok fazla güven ve saygı var. Lewis ve Rosberg döneminde bir sürücüyü kadro dışarı bırakmaya çok yakındım. İki kere. 2014 ve 2016'da."

"Birinin kalması gerekip gerekmediğine 48 saat içinde karar vereceğimi söyledim. Bu kim olurdu hâlâ bilmiyorum."

"Ancak bu uzun zaman önceydi. Bugün Lewis ile olan ilişkim göz önüne alındığında, şimdi böyle bir şeyin olabileceği düşünülemez." dedi.

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes F1, 2. Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Geçmişte Wolff, Hamilton ve Rosberg'in ilişkisinin nasıl değiştiği konusunda kendini suçladı ve deneyimsizliği yüzünden olduğunu belirtti.

Ancak Wolff, Russell'ın Williams'tan gelmesiyle ikili arasındaki uyumun devam edeceğinden emin.

Wolff, "George Russell da zeki ve genç sürücülerden biri."

"Takımın içine girecek ama bu, araçta kendini geri tutması gerektiği anlamına gelmiyor. Araca bir aslan koyup, köpek yavrusu gibi davranmasını bekleyemezsiniz."

"Ancak takım içinde saygı duyulması gereken belirli sınırlar var ve George bunları çok iyi biliyor. Işıklar yeşil yandığında, sadece sürücüler sorumlu oluyor."

"Onlara müdahale edemem, yönetemem ya da uzaktan kontrol edemem ama bir şey çok önemli, temas etmemek. Bu onların sorumluluğu. Sıkı yarışabilirsin ama temas olmamalı."

"Nico ile aralarında bir rekabetten fazlası varken orada bulundum. Çok fazla düşmanlık vardı ve bu bir daha olmayacak."

"Bu, birbirine saygı göstermekle ilgilidir ve zor olabilir çünkü yarış pistinde aynı noktada yarışırsanız sonunda birbirinize rastlarsınız. Ancak hiç kimsenin takımdan daha büyük olmadığını bilmelerini istiyoruz."

"Sürücüler bunu biliyor. Bizim için çalışan 2.000 kişiyi ve Mercedes için çalışan 350.000 kişiyi temsil ediyorsunuz. Yani, siz güneş sistemisiniz ve Mercedes yıldızısınız." dedi.