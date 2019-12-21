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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton ve Bottas ile harika bir pilot kadrosuna sahibiz"

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Wolff: "Hamilton ve Bottas ile harika bir pilot kadrosuna sahibiz"
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
21 Ara 2019 10:11

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın gösterdiği güçlü performans ve aynı zamanda uyum sayesinde, hiçbir şeyden ödün vermeden harika bir pilot kadrosuna sahip olduklarını söyledi.

6 kez dünya şampiyonu olan Hamilton ile birçok kez yarış kazanmayı başaran Bottas, Nico Rosberg'in 2016'da şampiyon olduktan sonra ani bir şekilde emeklilik kararı almasından bu yana takım arkadaşı.

Bottas'ın şampiyona boyunca Hamilton'la mücadele edecek kadar istikrarlı olmamasına rağmen takımlar şampiyonluğuna yeteri kadar katkı sağlaması, Mercedes'in bu konuda rahatlamasını sağladı.

Mercedes'in sezon sonu değerlendirme videosunda konuşan Wolff, "Pilotlar konusunda bazen gerginlikler olabilir çünkü onların hedefleri her zaman takımın hedefleriyle paralel olmuyor."

"Son senelerde gerçekten gurur duyduğum şey, pilotları her zaman takımın ve dünyanın en başarılı spor takımlarından birisi hedefine sahip olan Mercedes'in arkasına koymuş olmamız."

"Evet, iniş ve çıkışlarımız oldu. Ancak temelde pilotlarımız gerçekten başarımızda güçlü katkı sağladılar."

"Valtteri ve Lewis birlikte gerçekten iyi çalışıyorlar. Birbirlerini zorluyorlar."

"Her ikisinin de iyi sezon geçirdiğini düşünüyorum. Açıkçası Lewis şampiyon oldu ancak Valtteri her zaman yakındı. Birçok yarışı kazandı ve yarış pilotu olarak gelişti."

"Bu dinamik takım için gerçekten olumlu. Bu açıdan, olağanüstü bir pilot kadrosuna sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

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Mercedes son senelerde Ferrari'nin baskısına maruz kalsa da sonunda yine de başarılı olmayı başardı. Takım, değişen birçok kurala rağmen üstünlüğünü sürdürdü ve bu sene 21 yarışın 15'ini kazandı.

Wolff, "Art arda bu kadar sene şampiyonluk kazanan çok fazla takım olmamasının bir nedeni var."

"Takım olarak birlikte öğrenmeniz lazım. Ancak aynı zamanda gelişmesi gereken dinamik yapının farkında olmalısınız."

"Takım çalışanlarının motivasyon ve enerji seviyelerine sürekli bakmanız gerekiyor."

"Takımdaki üst düzey ve bilgi sahibi insanları korumalı, ancak aynı zamanda arkadan gelen genç yeteneklerin önünü kapatmamalısınız."

"Bu geçiş ve motivasyon faktörünü çok iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Bunu başarmak kesinlikle çok zor. Bu yüzden daha önce bunu başaran olmadı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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