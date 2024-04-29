Wolff, Hamilton'ın Mercedes'in yaşadığı sorunlar karşısında "profesyonel" kalacağından emin
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın bu yıl yaşadıkları sorunlara rağmen "profesyonel şekilde" çalışmaya devam edeceğinden emin.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes'in performansı, yeni zemin etkisi düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden bu yana dalgalanıyor ve bu yıl da sorunlar tüm hızıyla devam etti.
Hamilton, 2024'ün ilk iki yarışından sonra W15'ini "inanılmaz bir araç" olarak nitelendirirken, Avustralya Grand Prix'sindeki antrenmanların ardından bu aracın "şimdiye kadar en az güvendiği araç" olduğunu söyledi.
Ardından Cuma günü Japonya'da bu yıl ilk kez çok iyi hissettiğini söyledi. Kısa bir süre sonra Çin'de sprint yarışına ikinci başlayıp ikinci olurken, cumartesi günkü sıralama turlarında Q1'de elendi.
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, bu sezon henüz pazar günleri ilk altıya giremedi. Ancak Wolff, Mercedes pilotunun sezonun geri kalanında özellikle takım arkadaşı George Russell ile olan işbirliğinde iyi bir iş çıkaracağını söylüyor.
Avusturyalı takım patronu, "Lewis'in iyi bir profesyonel olduğunu; şimdiye kadar bu şekilde davrandığını, istediği sonuçları alamasa bile moralini ve takımın moralini yüksek tutmaya çalıştığını söyleyebilirim."
"Bunun devam edeceğinden şüphem yok. Ayrıca George'a da destek oluyor." dedi.
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Hamilton, Japonya Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada Ferrari'ye odaklanmak yerine Mercedes'le geçirdiği sezona odaklanmak istediğini belirtmişti.
Britanyalı sürücü, "Şu anda burayı yüksek bir seviyede bitirmek istiyorum."
"Bu yüzden tüm enerjimi buna harcıyorum. Elbette gelecek için heyecan var. Fakat şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ve buna odaklanıyorum."
"Tüm enerjimi buraya harcıyorum, nasıl yeniden zirveye çıkabileceğimizi bulmaya çalışıyorum."
"Ben her şeyden önce rekabetçi biriyim, bu yüzden kazanmak istiyorum. Sadece gelecek yılı düşünmek bunu yapmama yardımcı olmayacak." dedi.
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