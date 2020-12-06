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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton, testi negatif olduğu an kokpite dönecek"

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Wolff: "Hamilton, testi negatif olduğu an kokpite dönecek"
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Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın son durumu hakkında detay vermese de, kendisiyle iletişim olduğunu ve testinin negatif çıktığı an kokpite döneceğini söyledi.

Lewis Hamilton, Pazartesi günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü kendisini tecrit altına aldı ve en az 10 gün karantinada kalacak.

Hamilton'ın karantinası gelecek hafta perşembe günü doluyor ve aynı gün COVID-19 testine girecek.

Bu testin negatif çıkması halinde Hamilton, Abu Dhabi'ye geçecek ve sezonun son yarışı için W11'in direksiyonuna dönecek.

Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde Hamilton'ın kendisini pek de iyi hissetmediğini söylüyordu.

Yeni açıklamalarda bulunan Wolff, "Sürekli mesajlaşıyoruz."

"Bu, bir pilot için zor bir durum. Sonuçta koronavirüs nedeniyle hafta sonunu kaçırıyorsunuz aracınıza sizin yerinize birisi geçiyor. Siz de bunu seyretmek zorunda kalıyorsunuz."

"Ancak Lewis bu konuda son derece profesyonel."

"Bugün ona sağılığı hakkında bir şey sormadık çünkü onun için pek de iyi olmayan şeyleri hatırlatmamak gerekiyor."

"Ama evet, Abu Dhabi'de dönmesini bekliyorum. Abu Dhabi GP hafta sonunda ikinci testinin negatif çıkması durumunda, ki hepimiz öyle olmasını umuyoruz, kokpite dönecek." dedi.

Hamilton, 2007'den bu yana hiçbir F1 yarışını kaçırmamıştı.

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Editör Kemal Şengül

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