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Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın temel bir sıkıntı nedeniyle araçta rahat hissetmediğini ve bunun kolayca çözülemeyeceğini söylüyor.

Altay Gök
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Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"
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Yeni kuralların ikinci sezonunda da aradığını bulamayan Mercedes, mevcut konsepti çöpe atmaya ve aracı yavaş yavaş farklı bir yöne doğru geliştirmeye hazırlanıyor.

Yere basma gücü eksikliğinden ötürü istenen seviyeye gelmesi beklenmeyen W14'ten Hamilton da mutlu değil, hatta bu hafta sonu "araçla bir bütün olamadığını" da belirtti.

RacingNews365'e Hamilton'ın yaşadığı sorunlar hakkında konuşan Wolff, "Lewis'in memnun olmadığı temel bir sorunumuz var, genel olarak aracın arkasını hissetmemesiyle bağlantılı."

"Bu hızlı bir şekilde iyileştirilebilecek bir şey değil."

"Ancak sürücüler araçtaki en önemli sensörlerdir ve bize aktardıkları hissiyatları dikkate almamız gerekir."

"Lewis bir savaşçı, biz de öyleyiz. Eğer savaş devam ediyorsa siz de savaşırsınız, havlu atmazsınız.

"Şu an için hepimiz aynı durumdayız, bu yüzden onun bu savaşmayı bırakacağına inanmak için hiçbir nedenim yok." dedi.

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