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Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

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Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın ikinci araca kimin oturacağına yönelik verilecek olan kararı etkilemeyi denemediğini ve İngiliz pilotun koltuğa oturabilecek iki adayla da mutlu olduğunu ifade etti.

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

Hamilton, geçtiğimiz haftalarda Mercedes'le kontratını 2 sene daha uzatmıştı. Hamilton'ın takımdaki geleceği belli olsa da gelecek sezon 7 kez dünya şampiyonuna kimin takım arkadaşlığı yapacağı belirsizliğini koruyor. 

Bu sezon form grafiğinde düşüş yaşayan Valtteri Bottas'ın yerine George Russell'la anlaşmaya varıldığı birçok kaynak tarafından ortaya atılsa da henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. 

Wolff ise geçtiğimiz günlerde Bottas'la yolların ayrılacağını ima eden demeçler vermiş ve "Birine 'buraya kadarmış [artık seninle devam etmeyeceğiz]' demek kolay değil. Bu, başlatmayı sevmediğim konuşmalardan bir tanesi. Ancak benim öyle bir işim var ki bazen inanılmaz zor da olsa tatsız sohbetler yapmak zorunda kalıyorum." ifadelerini kullanmıştı. 

Motorsport.com'un Almanya edisyonu Motorsport-Total.com'a konuşan Wolff, ilk olarak Britanya Grand Prix'sinde Hamilton'ın kazanmasına yardımcı olan Bottas'ın yaptıklarını övdü. 

Avusturyalı iş adamı sonrasında ise Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağına dair kararın yaz arasında verileceğini belirtti. 

"Gelecek sezonlarda sürücü kadromuzun nasıl görüneceğini belirlemek için Brackley'de bu konu hakkında fikir alışverişinde bulunarak, konuyu Mercedes'le konuşmamız gerekecek."

“Yaz arasında bir araya geleceğiz, bir karara varacağız ve sonra bunu [sürücülerimize] nasıl ileteceğimize karar vereceğiz.” dedi.

Bazı yorumcular Russell'ın bazıları da Bottas'ın ikinci koltuk için daha iyi bir seçim olduğu görüşünde.

Bottas'ın takımda kalacağını düşünenler; Bottas-Hamilton ikilisi gayet sorunsuz bir biçimde çalışabildiğinden, Mercedes'in Bottas'ı takımda tutmaya devam edeceğini ve Russell-Hamilton ikilisi arasında yaşanabilecek potansiyel mücadelelerin riskini almayacağını savunuyor.

Eski F1 pilotu Giedo van der Garde, "Hamilton orada olduğu sürece Russell'ın Mercedes'e gelemeyeceğini" söylemişti. David Coulthard da Russell'ın takıma gelmesinin takım içinde Rosberg/Hamilton dönemine benzer mücadelelerin yaşanmasına neden olabileceği görüşündeydi.

Birçok kişi Bottas daha iyi bir takım oyuncusu olduğundan dolayı Hamilton'ın da Russell'dan ziyade Bottas'ı takım arkadaşı olarak isteyeceğini söylüyordu.

Ancak Wolff, Hamilton'ın bu konuyu umursamadığını belirtti ve devam etti: "Lewis iki senaryoyla da mutlu. Valtteri ve George'un avantajlarını ve dezavantajlarını anlayabiliyor."

"Lewis asla bizim kararımızı etkilemeye çalışmadı ve aracın içinde kimin olacağına yönelik bir tercihi bulunmuyor."

"O, Valtteri'yle olan ilişkisini seviyor ve biz de seviyoruz ancak hiçbir zaman 'bu ya da şu en iyisi olacak" tarzında şeyler söylemedi."

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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