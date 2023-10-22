Wolff: "Hamilton, strateji yüzünden galibiyeti kaybetti"

Hamilton'ın temposu yarış boyunca oldukça iyi göründü. Yedi kez Dünya Şampiyonu, üçüncü sıradan başladığı yarışta ilk turda Carlos Sainz tarafından geçilse de dördüncü turda yerini geri aldı.

İlk pitlerin ardından Red Bull'un orta, McLaren ve Mercedes'lerin sert lastik tercih etmesiyle taktik savaşı ortaya çıktı. Sert lastiği tercih eden takımların tek pitle yarışı tamamlayıp tamamlamayacağı merak konusuydu.

Ancak takımlar tek pitle yarışı noktalayamayacağını anladılar ve ikinci pitin yolunu tuttular.

Mercedes ile Hamilton, her iki pitte de rakiplerine kıyasla birkaç tur daha pistte kalmayı tercih etti. Takım patronu Wolff'e göre bu durum kendisine galibiyet mücadelesinde dezavantaj getirdi.

Wolff, "Bazı şeyleri sonradan anlıyorsunuz. O aşamada [Red Bull'dan] daha hızlı bir araca sahip olduğumuzu bilmiyorduk, bu yüzden o aşamada tek pit stopu düşündük."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Ama sonra iki tur boyunca çok fazla zaman kaybettik, yarışı kaybettiren de bu oldu."

"19 ya da 20. turdaydık ve tek pit stop stratejisini uygulamak için 23. tura kadar beklememiz gerekiyordu."

"Tek pit stop için dört tura daha ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. O noktada Verstappen 20 saniye arkamızdaydı ama sonra lastik performansı gittikçe azaldı ve fark kapandı."

"George da kötü bir pozisyonda takılıp kaldı. Yani her şey biraz aleyhimize gelişti. Yumuşak lastiklere geçip en hızlı turu atan Ricciardo ve hırçın Norris ile mücadele etmek zordu. Ama bu işler böyledir."

"O tur öncekilerden ve sonrakilerden iki saniye daha yavaştı. Ricciardo bize bir buçuk saniye kaybettirdi." dedi.