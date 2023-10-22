Wolff: "Hamilton, strateji yüzünden galibiyeti kaybetti"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın strateji sebebiyle Amerika GP galibiyetini kaybettiğini düşünüyor.
Hamilton'ın temposu yarış boyunca oldukça iyi göründü. Yedi kez Dünya Şampiyonu, üçüncü sıradan başladığı yarışta ilk turda Carlos Sainz tarafından geçilse de dördüncü turda yerini geri aldı.
İlk pitlerin ardından Red Bull'un orta, McLaren ve Mercedes'lerin sert lastik tercih etmesiyle taktik savaşı ortaya çıktı. Sert lastiği tercih eden takımların tek pitle yarışı tamamlayıp tamamlamayacağı merak konusuydu.
Ancak takımlar tek pitle yarışı noktalayamayacağını anladılar ve ikinci pitin yolunu tuttular.
Mercedes ile Hamilton, her iki pitte de rakiplerine kıyasla birkaç tur daha pistte kalmayı tercih etti. Takım patronu Wolff'e göre bu durum kendisine galibiyet mücadelesinde dezavantaj getirdi.
Wolff, "Bazı şeyleri sonradan anlıyorsunuz. O aşamada [Red Bull'dan] daha hızlı bir araca sahip olduğumuzu bilmiyorduk, bu yüzden o aşamada tek pit stopu düşündük."
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60
"Ama sonra iki tur boyunca çok fazla zaman kaybettik, yarışı kaybettiren de bu oldu."
"19 ya da 20. turdaydık ve tek pit stop stratejisini uygulamak için 23. tura kadar beklememiz gerekiyordu."
"Tek pit stop için dört tura daha ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. O noktada Verstappen 20 saniye arkamızdaydı ama sonra lastik performansı gittikçe azaldı ve fark kapandı."
"George da kötü bir pozisyonda takılıp kaldı. Yani her şey biraz aleyhimize gelişti. Yumuşak lastiklere geçip en hızlı turu atan Ricciardo ve hırçın Norris ile mücadele etmek zordu. Ama bu işler böyledir."
"O tur öncekilerden ve sonrakilerden iki saniye daha yavaştı. Ricciardo bize bir buçuk saniye kaybettirdi." dedi.
Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”
Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar” Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”
Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?
Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi? Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?
Windsor: "Norris Verstappen’e karşı dikkatli, Hamilton’a karşı ise agresif yarışıyor"
Windsor: "Norris Verstappen’e karşı dikkatli, Hamilton’a karşı ise agresif yarışıyor" Windsor: "Norris Verstappen’e karşı dikkatli, Hamilton’a karşı ise agresif yarışıyor"
Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış
Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış
Mercedes: "Hamilton'ın taban plakasına dokunulmadı"
Mercedes: "Hamilton'ın taban plakasına dokunulmadı" Mercedes: "Hamilton'ın taban plakasına dokunulmadı"
Hamilton ve Leclerc’in diskalifiyesine sebep olan kuralı başka pilotlar da ihlal etmiş olabilir mi?
Hamilton ve Leclerc’in diskalifiyesine sebep olan kuralı başka pilotlar da ihlal etmiş olabilir mi? Hamilton ve Leclerc’in diskalifiyesine sebep olan kuralı başka pilotlar da ihlal etmiş olabilir mi?
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar