Wolff: "Hamilton, strateji konusunda ikilemde kaldı"

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Takım patronu, Hamilton'ın "kararı Mercedes'in vermesi gerektiği" yorumuna değinmedi.

Hamilton, Miami GP'de altıncı sıradayken, Lando Norris kaza yaptı ve güvenlik aracı çıktı. Bunun ardından takım, lastik değiştirmek için pite gelmek veya gelmemek konusunda karar vermek zorunda kaldı.

Bu soru, yarış sırasında Hamilton'a soruldu ve o da, stratejiye karar vermesi gereken kişinin kendisi değil, takım olması gerektiğini söyledi.

Hamilton, "O noktada kimsenin nerede olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden takım kararı bana bırakınca, bunu yapacak kadar bilgim yoktu."

"Benim için karar vermek onların işi. Tüm detaylar onlarda, bende değil."

"Onlara bu konuda güveniyorsunuz ve bugün, bunu bana bıraktılar. Bunu anlamıyorum." dedi.

Sonuçta, yedi kez dünya şampiyonunun pite alınmamasına karar verildi ve Hamilton, pite gelen Russell'a bir sıra kaybetti.

Fakat her iki Mercedes pilotu da Valtteri Bottas'ı geçti ve Hamilton yarışı altıncı sırada bitirdi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wolff, Hamilton'ı pite alma kararının "50-50" olduğunu söyledi.

Wolff, "İkilemde kaldı çünkü güvenlik aracı, yararına olacağı bir durumda çıkmadı. Fakat arkasındaki George için yararlı oldu." "George'un arkasında kimse olmadığı için imkanı vardı. Lastik değiştirebildi ve Lewis, 'Pozisyonumu sert lastiklerle korumalı mıyım? Yoksa yumuşak lastiklere mi geçeyim?' diye karar vermek zorunda kaldı." "Bu da zorlu olurdu. Bu yüzden, bu 50-50 bir karardı ve nihayetinde işine yaramadı." "Bu, güvenlik aracı yüzünden şanssız olduğu ilk sefer değil." dedi. Russell, taze lastikleriyle Hamilton'ı geçti ancak birkaç virajda pozisyonunu geri kaybetti. Fakat nihayetinde yarışı beşinci tamamladı. Wolff, Mercedes'in bu konuda yarış direktörüyle görüşmediğini ve FIA tarafından, değişiklik yapılmasının söylendiğini açıkladı. Wolff, "FIA ile konuşmadık ve bence böyle olması gerekirdi." "FIA bize geldi ve 'Pozisyon değiştirmeleri gerekiyor." denildi." dedi.