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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Wolff: "Hamilton sonunda W13'ün F1 aracı gibi sürüldüğünü söyledi"

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, İspanya GP'ye getirdikleri güncellemelerin ardından Lewis Hamilton'ın sonunda W13'ü sürülebilir bir F1 aracı olarak adlandırdığını söyledi.

Abdullah Çelik
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Wolff: "Hamilton sonunda W13'ün F1 aracı gibi sürüldüğünü söyledi"
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İspanya GP'ye dört güncelleme getiren Mercedes, sonunda dalgalanma sorununu çözmüş gibi görünüyor. Bu sayede Mercedes pilotları sıralamalarda ön gruba daha yakın olmayı başardılar.

George Russell sıralamalarda dördüncü olmayı başarırken Hamilton 6. olabildi.

Sıralamaların ardından Sky Sports'a konuşan Wolff, "Hamilton sonunda aracın Formula 1 aracı gibi sürülebildiğini söyledi. Bu, bir yarış pilotundan alabileceğiniz en iyi geri bildirim." dedi.

Wolff, yarış için bir tahmin yürütmekten kaçınsa da W13'ün sıralamalardan çok yarış performansına odaklı bir araç olduğunu söyledi.

Wolff, "Barselona'da sağlam bir adım attığımızı düşünüyorum. Beklentilerinizi gerçekçi seviyede tutmalısınız. Bugün için umabileceğimiz en iyi pozisyonları aldığımızı düşünüyorum."

"Ben sıralamalardan çok yarışa uygun bir araca sahip olduğumuza inanıyorum ancak yarın diğerlerine karşı nasıl olduğumuzu göreceğiz."

"Red Bull'lar her zaman yarışta daha güçlü olma eğiliminde olurken Ferrari'ler yarışta daha az güçlüydü. Ancak şu an için her şeyin tahminden ibaret olduğunu söyleyebilirim." 

"Nasıl daha fazla gücü açığa çıkaracağımızı biliyor olsak da, henüz istediğimiz yerde değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz." dedi.

Wolff ayrıca takıma bu sene katılan Russell'ın çabasını övdü ve mevcut pilot kadrosundan çok mutlu olduğunu söyledi.

Wolff, "Gelecek jenerasyonun geldiğini ve George'un takım içerisinde Lewis ile çalışmaya nasıl entegre olduğunu görüyorsunuz. Lewis'ten öğreniyor olması harika. Bundan daha iyi bir pilot kadrosu hayal edemezdim."

"Performansı ortada ve biz de tam olarak bunu umuyorduk." dedi.

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