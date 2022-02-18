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Formula 1 / Mercedes lansmanı Haberler

Wolff: "Hamilton 'saldırı modunda' döndü"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın kış arasından yeni sezona "saldırı modunda" döndüğünü söyledi.

Wolff: "Hamilton 'saldırı modunda' döndü"
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Lewis Hamilton, Abu Dhabi'deki tartışmalı sezon finalinde şampiyonluğu kaybetmesinin ardından sessizliğe bürünmüştü.

Wolff, kış arasında Hamilton'ın spora karşı "hayal kırıklığına uğradığını" ve geri döneceğinin garantisi olmadığını söylemişti.

Ancak Hamilton cuma günü Silverstone'da gerçekleştirilen Mercedes W13 lansmanına katıldı ve Wolff,  Hamilton'ın F1'den uzakta geçirdiği zamanın güçlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Wolff, "Bence, kendisini Formula 1'den uzaklaştırarak ve geri adım atarak yaptığı kesinlikle doğruydu."

"Harika bir zihniyetle geri geldi. Pozitif ve kararlı. Yaşadığı zorluklar onu daha güçlü yapacak. Onun da söylediği gibi, bu saldırı modu." dedi.

Mercedes W13

Mercedes W13

Photo by: Mercedes AMG

Wolff, Hamilton'ın şu anki yaklaşımının, sıralamadan diskalifiye edilmesinin kendisini düşürmesine izin vermediği ve harika bir galibiyet aldığı Brezilya Grand Prix'sine benzer olduğunu söyledi.

Wolff, "Brezilya'da diskalifiye edilmesi, onun pistte konuşacağı bir durum yarattı."

"O andan itibaren geri dönüp bakmadı. Lewis daha sonraki her yarışı yıkıp geçti."

"Ayrıca pazar günü Abu Dhabi'de yaşadığı zorluk onu daha güçlü, daha dayanıklı ve daha kararlı yaptı. Şu anda onda bu yaklaşımı ve takımda da bu zihniyeti görüyorum." dedi.

Wolff, Abu Dhabi'den sonra Hamilton'ın ne yapacağı konusundaki belirsizliğe rağmen, İngiliz sürücünün geri döneceğinden asla şüphe etmediğini söyledi.

Wolff, "Asla ayrılacağına dair endişelenmedim."

"Takım içerisinde, bir şeyleri düşünmek ve özellikle nasıl en iyi zihniyetle geri dönebileceğini anlamak için zamana ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Bu nedenle bizim tarafımızda geri dönmeyeceğine dair bir şüphe yoktu." dedi.

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