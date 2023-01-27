Wolff: "Hamilton-Russell çatışmasına asla izin vermem"

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Hamilton ve Rosberg'in rekabeti, çocukluk arkadaşları olan ikili arasındaki ilişkiyi yok etti.

Mercedes, buna birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldı; hatta Wolff 'bencil davranışlar' olarak nitelendirdiği pist üzerindeki olaylarla takıma puan kaybettirdikleri için pilotları takımdan uzaklaştırmakla tehdit etti.

Rosberg'in 2016 sezonunun sonunda emekli olması, Wolff'un baş ağrılarına son verdi. Avusturyalı, Hamilton'ın takım arkadaşı olarak 'sansasyonel eküri' olarak adlandırılan Valtteri Bottas ile anlaşmayı tercih etti.

Bottas'ın iki numaralı pilot rolünü oynamasının aksine, Hamilton'ın şu anki takım arkadaşı Russell'ın bununla yetinmesi pek mümkün görünmüyor.

Hamilton-Russell ikilisi, kariyerlerinin çok farklı aşamalarındalar. Hamilton, rekor kıracağı sekizinci Dünya Şampiyonluğu'nu kovalarken Russell ilk Dünya Şampiyonluğu'nu istiyor.

Ancak bunu başarmak için tarih kitaplarını yeniden yazması gerekecek. Geçtiğimiz sezon Pilotlar Şampiyonası'nda Hamilton'ı geçse de, hiçbir takım arkadaşı bu başarıyı iki kez elde edemedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Formula 1'de sezon henüz başlamamış olsa da, uzmanlar şimdiden Mercedes'in yarış galibiyetleri ve potansiyel şampiyonluk mücadelesine geri döneceğini tahmin ediyor.

Bu durum Wolff için bir sorun teşkil edebilir, zira kendisini 'pilot çatışmalarını' yönetmek zorunda bulabilir.

Ancak Wolff, başka bir Hamilton-Rosberg durumuna 'asla' izin vermeyeceği konusunda kararlı.

Wolff, "Pilotlar arasındaki iyi dinamik, yönetimin onlara ne sunduğuna da bağlıdır."

"Onlar için hangi sınırları belirlediğimize ve birbirleriyle saygı çerçevesinde nasıl etkileşimde bulunduklarına bağlıdır."

"Bence başlangıç için iyi bir pozisyondayız, çünkü her iki pilotumuz da birbirine saygı duyuyor."

"Pilotlarımız arasında bir rekabet olabileceğini kabul ediyoruz. Ancak bu rekabet asla takıma zarar verebilecek bir çatışmaya dönüşmemelidir. Buna asla izin vermedim ve vermem." dedi.