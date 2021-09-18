Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"
Formula 1 Haberler

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

George Russel, Mercedes'e henüz katılmadı ancak Hamilton ile yaşayacağı rekabet şimdiden konuşulmaya başlandı. Toto Wolff, Hamilton'ın Nico Rosberg ile takım arkadaşıyken yaşadığı çalkantılı ilişkinin, yeniden yaşanacağı konusunda endişeli.

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

Hamilton ve Rosberg arasındaki rekabet, İngiliz pilotun 2013'te McLaren'dan Mercedes'e geçtiği zaman başlamıştı. 2014 Belçika GP, 2016 İspanya GP ve 2016 Avusturya GP kazalarıyla birlikte, iki Mercedes sürücüsü arasında gergin zamanlar yaşanmıştı.

Yeni takımında kazanmaya istekli olan 23 yaşındaki sürücü Russell, 2022'de Williams'tan Mercedes'e geçecek. Wolff'un takım içindeki dinamiği nasıl idare edeceği ise merak konusu.

Wolff, "Russell üst seviye araçta bir koltuk hak ettiğini kanıtladı ve şimdi bizim onu Mercedes'e hazırlamamız gerek... Çok fazla baskı var, karşısında en iyi rekorlara sahip, inanılmaz bir takım arkadaşına sahip olacak. Bu yüzden onu doğru ve iyi yönde ayarlamamız çok önemli." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak takım patronu, Russell'ın Mercedes ile galibiyet alma hırsını bozmayacağını, genç sürücüyle çalışarak, onun bu hırslarını gerçekleştirmesine yardımcı olarak, Hamilton ile arasındaki ilişkinin de dostane kalmasını sağlamak istediğini belirtti.

Wolff, "Bence, diğer sürücünün de hırslarına ve bakış açısına saygı duymalıyız."

"Aracımıza, takım arkadaşını geçerek, yarışları ve şampiyonlukları kazanmak isteyecek kadar hırslı olmayan bir sürücüyü oturtmayacağız. Orası kesin."

"Bu yüzden kendimi onun yerine koyabiliyorum. Bunun takım dinamiği için ne ifade ettiğini, neler ifade edeceğini ve takımdaki momentumu nasıl koruyacağımızı ona anlatmaya çalışıyorum. O da çok akıllı ve bunları anlıyor."

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yeni araçlar ve kurallarla beraber tamamen yeni bir döneme girileceği 2022 sezonunda, Mercedes'in hedefleri hakkında konuşan Wolff, Russell'ın takıma katıldığında Hamilton ile eşit tutulacağı konusunda netti.

Takım patronu, "Galibiyet için yarışan paketimizle, ilk üçte olursak oldukça tatmin olacağız."

"Bu her zaman hedefimiz, uzun süredir buradayız ve tarifimiz bu. Geliştirebileceğimiz bir araca sahipsek ve eğer şampiyonluk için yarışabiliyorsak, o zaman kesinlikle Lewis ile aynı araca sahip olacak."

"Russell gerekli hıza sahip. Sıralama turlarında çok, çok hızlıydı ve eminim ki iyi olacak." diye ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

paylaşım
yorumlar
Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"

Önceki haber

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

6 dk
2
Formula 1

Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"

1 s
3
World Superbike

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

2 s
4
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

18 s
5
Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

3 s
Son Haberler
Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak
F1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

6dk
Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"
F1

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"

47dk
Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"
F1

Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"

1 s
Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
F1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

3 s
Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"
F1

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"

5 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
2 s

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
23 s

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Çok Okunanlar Bugün

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"
Formula 1 Formula 1

Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"

WSBK Barcelona 3. antrenman: Toprak yine lider
World Superbike World Superbike

WSBK Barcelona 3. antrenman: Toprak yine lider

Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı

Son Haberler

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"

Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"
Formula 1 Formula 1

Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.