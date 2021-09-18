Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

Hamilton ve Rosberg arasındaki rekabet, İngiliz pilotun 2013'te McLaren'dan Mercedes'e geçtiği zaman başlamıştı. 2014 Belçika GP, 2016 İspanya GP ve 2016 Avusturya GP kazalarıyla birlikte, iki Mercedes sürücüsü arasında gergin zamanlar yaşanmıştı.

Yeni takımında kazanmaya istekli olan 23 yaşındaki sürücü Russell, 2022'de Williams'tan Mercedes'e geçecek. Wolff'un takım içindeki dinamiği nasıl idare edeceği ise merak konusu.

Wolff, "Russell üst seviye araçta bir koltuk hak ettiğini kanıtladı ve şimdi bizim onu Mercedes'e hazırlamamız gerek... Çok fazla baskı var, karşısında en iyi rekorlara sahip, inanılmaz bir takım arkadaşına sahip olacak. Bu yüzden onu doğru ve iyi yönde ayarlamamız çok önemli." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak takım patronu, Russell'ın Mercedes ile galibiyet alma hırsını bozmayacağını, genç sürücüyle çalışarak, onun bu hırslarını gerçekleştirmesine yardımcı olarak, Hamilton ile arasındaki ilişkinin de dostane kalmasını sağlamak istediğini belirtti.

Wolff, "Bence, diğer sürücünün de hırslarına ve bakış açısına saygı duymalıyız."

"Aracımıza, takım arkadaşını geçerek, yarışları ve şampiyonlukları kazanmak isteyecek kadar hırslı olmayan bir sürücüyü oturtmayacağız. Orası kesin."

"Bu yüzden kendimi onun yerine koyabiliyorum. Bunun takım dinamiği için ne ifade ettiğini, neler ifade edeceğini ve takımdaki momentumu nasıl koruyacağımızı ona anlatmaya çalışıyorum. O da çok akıllı ve bunları anlıyor."

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yeni araçlar ve kurallarla beraber tamamen yeni bir döneme girileceği 2022 sezonunda, Mercedes'in hedefleri hakkında konuşan Wolff, Russell'ın takıma katıldığında Hamilton ile eşit tutulacağı konusunda netti.

Takım patronu, "Galibiyet için yarışan paketimizle, ilk üçte olursak oldukça tatmin olacağız."

"Bu her zaman hedefimiz, uzun süredir buradayız ve tarifimiz bu. Geliştirebileceğimiz bir araca sahipsek ve eğer şampiyonluk için yarışabiliyorsak, o zaman kesinlikle Lewis ile aynı araca sahip olacak."

"Russell gerekli hıza sahip. Sıralama turlarında çok, çok hızlıydı ve eminim ki iyi olacak." diye ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden