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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"

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Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın "kendini iyi hissetmediğini" ve COVID-19'un hafif belirtilerine sahip olduğunu belirtti.

Mercedes F1 pilotu Hamilton, Pazartesi günü hafif semptomlara sahip olmasının ardından COVID-19 testine girdi ve bunun pozitif çıkması sonrası Sakhir GP'de yarışmasına izin verilmedi.

Mercedes takım patronu Wolff, Hamilton'ın bu hafta sonu pistte olan biteni takip etmediğini ve odak noktasının bir an önce iyileşmek olduğunu söyledi.

Wolff, "Şimdi önceliği sağlıklı olmak. Pistte neler olup bittiğini ayrıntılı olarak takip edeceğinden pek emin değilim. Yataktaysanız ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız, yarış ikinci öncelik haline gelir." dedi.

Wolff, Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ilk birkaç günün kritik olduğunu ve İngiliz pilotun bu süreci hafif belirtilerle atlattığını söyledi.

"Lewis kendini pek iyi hissetmiyor, sonuçta COVID-19 ciddi bir hastalık. Pilotumuz emin ellerde, asıl mesele bu."

"Belirtiler hafif. Ancak sağlıklı bir pilotun dahi, o araçları süremediği zaman nasıl hissettiğini hayal edin, buna koronavirüsü de ekleyin. Hamilton'un hangi durumda olduğunu zaten anlayacaksınız."

Hamilton'ın ailesiyle vakit geçirmek için Bahreyn'den önce Dubai'ye gittiği ve virüsü burada kaptığı düşünülüyor.

Wolff, Hamilton'ın izinle mi Dubai'ye gittiği sorulduğunda, "Lewis'in herhangi bir izne ihtiyacı yok."

"İstediği her şeyi kullanıyor, istediği herhangi bir uçağa atlıyor, çünkü kendisi için neyin iyi olduğunu en iyi o biliyor. Yetişkin bir adam ve bu asla sorun olmadı."

"Bence COVID-19'u nereden aldığı pek emin olmadığımız bir şey. Mario'ya [Isola] onu nereden kaptığını sorarsanız, muhtemelen o bile nerede olduğunu bilmez ve bu sadece talihsiz bir durum."

"Kendini çok iyi koruyordu... Sonra Dubai'ye gidiyorsunuz, her zamanki gibi maskenizi takıyorsunuz ve koronavirüs ile geri dönüyorsunuz." yanıtını verdi.

Hamilton'un Bahreyn'de 10 gün boyunca kendisini izole etmesi gerekiyor, bu da önümüzdeki hafta sonu Abu Dabi'deki final yarışına katılıp katılmayacağını belirsizleştiriyor.

Wolff, "Hamilton'ın geri dönmesi çok pozitif bir gelişme olur."

"Buna rağmen şu anda olan duruma bakmanız gerekiyor, çünkü spor camiasında pek çok sporcu, dışarıda bulunan pek çok insan, semptomlar etkisini gösterdikten ve hastalığı yaymaya başladıklarından çok sonra bile hâlâ pozitif test sonuçlarına sahip oluyorlar."

"Bu, FIA'nın her halükarda bakması gereken bir konu." dedi.

Hamilton'un COVID-19 testinin pozitif çıkması, Wolff ile yeni kontrat şartlarını tartışmak için görüşmeyi planladığı bir zamanda geliyor ve mevcut anlaşması yıl sonunda sona eriyor.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, Hamilton'ın testinin pozitif çıkmasının, görüşmeleri nasıl etkileyeceği sorusuna, "Zaman çizelgesi, iyileşene kadar ileri çekilir. Bunu halletmemiz gerektiğini biliyoruz, ikimiz de oldukça iyi biliyoruz."

"Şimdik önceliği, ayağa kalkması ve testinin negatif olması. Sonrasında buluşacağız veya Zoom ile toplantı yapacağız." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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