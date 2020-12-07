Wolff: "Hamilton kendisini iyi hissediyor ve Abu Dhabi'de yarışabilir"

Lewis Hamilton, geçen hafta COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü Sakhir Grand Prix'sini kaçırdı.

Sakhir GP hafta sonunda İngiliz pilotun yerini alan George Russell, harika bir performans ortaya koydu ve performansıyla alkış aldı. Bundan ötürü bazı taraflar Abu Dhabi'de de genç sürücünün yarışmasını istiyor.

Ancak Hamilton'ın COVID-19 testinin negatif çıkması halinde Abu Dhabi'de geri dönmesi bekleniyor.

Konu hakkında konuşan Toto Wolff, İngiliz pilotun kendisini daha iyi hissettiğini ve artık test sonucunu beklediklerini belirtti.

Wolff, Russell'ın Abu Dhabi'de yarışma ihtimali sorulduğunda, "Önce Hamilton'ın ne kadar çabuk iyileştiğini görmemiz gerekiyor. Önemli olan Lewis'in genel anlamda kendisini iyi hissetmesi ve bugün çok daha iyi hissettiğini söyledi."

"Yani eğer gireceği test negatif çıkarsa o zaman aracın kokpitine Lewis geçecek. Harika bir yarış çıkaracağından hiçbir şüphem yok."

"Eğer test yine pozitif çıkarsa, o zaman Abu Dhabi'de George yarışacak." yanıtını verdi.

Wolff, Russell için üzgün olduğunu da söyledi.

"Elbette duygusal anlamda George için zor bir andı. Mercedes ile ilk hafta sonunda galibiyet alabilir ve yarışı kazanabilirdi. Kusursuz şekilde sürdü, aksini söyleyemeyiz. Ama olan şey bu."

"Bu, George'un galibiyet savaşı verdiği son yarış değil. Bu hafta sonu başarılı bir hikayenin başlangıcı oldu. Henüz kazanamadı ama yeni bir Formula 1 yıldızının doğuşuna tanıklık ettik."

"Genç nesil çok iyi görünüyor, bu adamlar gerçekten çok iyiler. George henüz 20'li yaşlarının başında ve önünde parlak bir gelecek var."