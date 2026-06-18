Wolff: "Hamilton 'kan kokusunu' bir kez aldığında onu durdurmak çok zor"

Lewis Hamilton, Kanada, Monako ve Barselona'da üst üste elde ettiği üç podyum sonucuyla 2026 dünya şampiyonluğu mücadelesinin önemli adaylarından biri haline geldi.

Kanada ve Monako'da ikinci sırayı alan yedi kez dünya şampiyonu pilot, Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari ile ilk zaferini elde etti. Şampiyona lideri Kimi Antonelli'nin teknik arıza nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından Hamilton, puan farkını 41'e indirmeyi başardı.

Yeni güç ünitesi kuralları Hamilton'ın yeniden en iyi formuna dönmesine yardımcı olurken, Ferrari'nin son güncellemeleri de İtalyan ekibini Mercedes'e daha da yaklaştırdı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff'e, bu sezon Hamilton'a karşı şampiyonluk mücadelesi vermekten keyif alıp almayacağı soruldu.

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Wolff, "Şampiyonluk için ona karşı mücadele etmek istemem. Çünkü neler yapabileceğini biliyorum."

"Kan kokusu aldığında saldırıya geçer ve onu durdurmak çok zor hale gelir." dedi.

Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesinde olup olmadığı sorusuna Wolff net bir şekilde şu yanıtı verdi: "Evet, kesinlikle."

"Sezonun henüz çok başındayız. Fark 41 puan ve bir yarış dışı kalmanın size 25 puana mal olabileceğini gördünüz."

"Bu yüzden yarışları tamamlayamama gibi bir lüksümüz yok."