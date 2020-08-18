Wolff: "Hamilton, İspanya'da yine kendi sınıfındaydı"

Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta sonu yapılan İspanya yarışında üstün bir performans sergiledi ve zafere ulaşmayı başardı.

İngiliz pilot, hem Max Verstappen hem de takım arkadaşı Valtteri Bottas'tan daha iyi bir tempoya sahipti.

Toto Wolff, altı kez dünya şampiyonunun sürüşünden övgüyle bahsetti.

"Bu hafta sonu kazandık ama en önemlisi, Silverstone'daki sıcak asfaltta yaşadığımız zorluklardan bir hafta sonra, son derece rekabetçi görünüyor olmamızdı. Lastiklerin davranışını doğru şekilde değerlendirdik ve bir hafta önce ile neredeyse aynı şartlarda kazanmayı başardığımız için mutluyum. Bu, tüm departmanların harika çalışması sayesinde mümkün oldu. Takım olarak harikaydık"

"Lewis harikaydı ve tamamen kendi sınıfında sürdü. Tamamen ayrı bir yerdeydi. Yarışta her şeyi kontrol ediyordu ve son turlarda, güç ünitesini sonraki yarışlar için korumak adına koruma moduna bile girdi."

"Üçüncü bölümde Hamilton'ı yumuşak lastiklere geçirmek istedik. Çünkü bitiş çizgisine çok fazla tur kalmamıştı. Ama Lewis bize 'hayır, bana orta lastik verin' dedi. Gördüğünüz gibi yumuşak lastik seti, Valtteri'nin yarışını mahvetti. Daha yumuşak lastiklerle Max'e yetişebileceğini ve zorlayabileceğini düşünüyorduk, ama çalışmadılar. Verimleri çok çabuk kayboldu."

"Lewis'e pit stopta yumuşak lastiğe geçeceğimizi söyledik ama o 'hayır çocuklar, yumuşak lastiğin doğru seçim olduğunu zannetmiyorum, benim orta lastiğe ihtiyacım var' dedi."

"Valtteri içinse kötü bir durumdu. Başlangıçta birkaç sıra kaybetti. Sonrası Max'i yakalamayı başardı ama yumuşak lastikler verimini kaybettiği için onu geçemedi. Pit stopta onu orta lastiklere geçirseydik, en azından onunla mücadele edebilirdi."