Wolff, Hamilton'ı ırkçılık konusunda destekliyor

Amerika'da George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan ayaklanmalar sonucunda Hamilton da sessiz kalmamış ve sosyal medya hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulunmuştu.

Wolff, "Farklı milletten insanların yer aldığı bir yerde büyüdüğüm için şanslıyım. Ailemin zor zamanlar geçirdiği uzun bir süre bir Yahudi ailenin yanında kaldım. Ayrımcılığın ne olduğunu ben daha çocukken görmüş oldum."

"Hepimiz değişiklik yapma gücüne sahibiz. Bazen birkaç gün önce Amerika'da yaşanan olaylar gibi olayların olması, azınlığa olan büyük desteği tetiklemesi için gereklidir."

"Büyük ölçüde beyaz erkeklerden oluşan sporun yıldızı olan Lewis'in, bu konuda ön planda olması iyi bir şey."

"Biz takım olarak farklılıkları destekliyoruz. Biz çalışanlarımızı tamamen performanslarına bakarak seçiyoruz. Kültürlerine, dinlerine ya da ten renklerine bakmıyoruz."

"Hepimiz fark yaratabiliriz. Her bir birey, bu tür olayların gerçekleşmesini durdurmak için üzerine düşeni yapmalı." dedi.

Wolff, kendisinin dahi Hamilton'dan ayrımcılık konusunda çok şey öğrendiğini söyledi ve bir anısını anlattı.

"Bir keresinde şu soruyu sordu: 'Hiç beyaz olman konusunu gerçek manada düşündün mü?' Bunun üzerine ona 'Aslında hayır, bu konuyu hiç düşünmedim.' şeklinde cevapladım."

"Bunun üzerine bana 'Peki, bilirsin işte, ben her gün bunu (siyahi olmayı) düşünürüm çünkü hep böyle olduğumuz hatırlatılıyor.' dedi."

"Bu yüzden bizim için bu durumun ne kadar zor olduğunu anlamak zor. Bu yüzden bu konuda sesini yükseltmesinden mutluyum ve onu destekliyorum. O, bu sporun elçilerinden birisi ve bu şekilde davranması iyi bir şey." dedi.