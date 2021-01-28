Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

Hamilton'ın Mercedes ile olan son kontratı, 2020 yılında sona ermişti ve İngiliz pilot, yedinci şampiyonluğu kazanmasına rağmen Alman takım ile yeni sözleşmeyi hâlâ imzalamadı - bu da pek çok dedikodunun çıkmasına neden oldu.

FIA'nın katılımcı listesinde Mercedes pilotu olarak yer alan Hamilton'ın, 2020 şampiyonluğunu aldıktan sonra sözleşme görüşmelerine başlamak istediği ortaya çıkmıştı.

Türkiye GP'sinde yedinci şampiyonluğunu elde eden Hamilton, görüşmeler sürmesine rağmen hâlâ "serbest sürücü" konumunda yer alıyor.

Sözleşmenin neden imzalanmadığı konusunda ise pek çok söylenti var. Bunlardan bir tanesi tarafların para konusunda anlaşamaması oldu. Bu dedikodulara göre Hamilton, Mercedes'ten oldukça büyük bir maaş talep ediyor, ancak Daimler'in genel bütçede kısıntıya gitmesi nedeniyle bu anlaşma mümkün olmuyor.

Bu dedikoduların bir parçası ise, COVID-19'a yakalanan Hamilton'ın yerine Sakhir GP'sinde yer alan George Russell'ın gösterdiği inanılmaz performans sayesinde Daimler'in, Russell'ı bir koz olarak kullandığı - yani Hamilton'a yüklü bir miktar vermek yerine Russell'a düşük bir miktar vererek onu şampiyonaya oynayan bir takıma transfer etmek.

Daimler CEO'su Ola Kallenius, anlaşmanın bir an önce yapılması veya ona göre bir karar alınmasını desteklerken, takım patronu Toto Wolff ise oldukça geçiş bir zaman skalasına sahip.

Ortada olan bir diğer dedikodu ise Hamilton'ın geleceğine karar verememiş olması. Bu dedikodu her ne kadar ilki gibi ciddi bir dedikodu olmasa da, Hamilton'ın F1 dışında olan amaçlarına - moda kariyeri, XNDA mahlasıyla yaptığı müzik kariyeri ve ırkçılığa karşı oynadığı rol - ve ailesine zaman ayırmak istediği söylentileri bulunmakta.

Yakın zamanda COVID-19'a yakalandığını açıklayan Toto Wolff, yaptığı yeni açıklamalarda Hamilton ile yapılan görüşmeler hakkında bilgiler verdi. Avusturyalı takım patronu, görüşmelerde yeni bir bilgi olmadığını belirtti.

Wolff'ün açıklamaları şu şekilde: "Yeni bir gelişme bulunmamakta, ancak şunu şöyle söyleyeyim: Çok uzakta değiliz. Şunu biliyoruz ki en son tarih, testler için Bahreyn'e gideceğimiz gün. O güne kadar her şeyi ayarlamayı bekliyoruz. Bana göre, açıklama yapmaya az kaldı."

Açıklamanın yakında olup olmadığını tanımlamak isteyen muhabirlerin sorusuna Wolff, "Yakında kelimesi biraz elastik bir terim olabilir." diyerek yanıt verdi.

Wolff'ün açıklamasının devamı şöyle: "Birbirimizle iyi bir ilişkiye sahibiz, ki bu da tamamen profesyonel bir ilişkinin ötesinde. Bu aynı zamanda bir arkadaşlık."

"Lewis sadece takımımız için inanılmaz önemli biri değil, aynı zamanda Mercedes markası için de çok önemli biri."

"Ancak, şu anda her şey değişiyor. Gelecek sene büyük bir kural değişikliği olacak. Bu sene elimizde bir bütçe sınırı var, ki büyük bir takım olarak bu durum bizi tamamıyla etkiliyor. Bunların hepsi, yaptığımız görüşmelerde önemli bir rol oynuyor."

"Ve aynı zamanda nasıl bir geleceğe sahibiz, onun da sorusu çok önemli. Daha sonrasında da detaylara giriyoruz. Ancak baskı altında olmak istemiyoruz, bunun çok mantıklı bir anlaşma olması gerekiyor. Bundan da uzakta değiliz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 3rd position, performs some celebratory donuts at the end of the race Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 3rd position, climbs out of his car Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, 2018 yılının sonunda biten sözleşmesinin ardından Mercedes ile iki senelik sözleşme uzatmıştı. Sorulan sorulardan bir tanesi de sıradaki sözleşmenin üç yılı kapsayıp kapsamayacağı üzerine oldu.

Wolff'ün bu soruya yanıtı şu şekildeydi: "Böyle bir şey olacağını beklemiyorum."

"Yakın gelecekte bir takım değişiklikler olacak, sadece bütçe sınırı değil, ancak teknik kural değişiklikleri de yapılacak, bu da bizim gözümüzü açık tutmamız gereken bir nokta. Bu nedenle nelerin doğru olduğu konusunda tartışma halindeyiz."

Williams'da geçirdiği iki senede takım arkadaşlarına sıralamalarda yenilmeyen Mercedes destekli Russell, Sakhir GP'sinde Hamilton'ın koltuğuna oturduğunda W11 ile inanılmaz bir performans ortaya koydu.

Sıralamalarda, Mercedes'te deneyimli olan Valtteri Bottas'ın sadece 0.026 saniye daha yavaş kalan Russell, yarış startının ardından liderliği ele geçirdi ve yarışın büyük çoğunluğunu lider götürdü.

Ancak güvenlik aracı periyodunda Mercedes'in yaptığı pit stop hatası nedeniyle geriye düşen Russell, tekrardan liderliğe yükselmeye çalıştığı sırada ise yeni lastikleriyle pistte kalan bir parçanın üzerinden geçerek lastik patlattı ve yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Wolff ise Russell'ın geleceği hakkında şunları söyledi: "O, kesinlikle gelecekteki kadromuzun bir parçası olarak yer alacak. Sadece daha çok sabırlı ve daha özgüvenli olması gerekiyor."

"Şu anda ise iki sürücümüze odaklanmış durumdayız: Valtteri ve Lewis. Takımımızın merkezindeki sürücüler bunlar. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

"Ancak şunu da söylemem gerekiyor, yaptığımız görüşmelerde hiçbir zaman George Russell kartını veya onun Bahreyn'de gösterdiği inanılmaz performansı oynamadık. Onunla da güçlü bir iletişime sahibiz ve gösterdiği performansı çokça kez kutladık."

"Yaptığımız kontrat görüşmeleri ise tamamen Lewis ve takım için en iyi kararları almak üzerine oldu."