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Wolff, Hamilton ile tartıştığı iddialarını yalanladı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Cuma günü sıralama turlarının ardından Lewis Hamilton ile tartıştığı iddialarını yalanladı ve her ikisinin de "aynı saf öfkeyi paylaştığını" söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Wolff, Hamilton ile tartıştığı iddialarını yalanladı
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İki Mercedes'in Cuma günü sıralama turlarına Q2'de veda etmesinin ardından, günü 13. sırada tamamlayan Hamilton'ın henüz kaskını çıkarmadan garaja gidip Wolff ile "yoğun bir sohbete tutuştuğu" görülmüştü.

Bazıları ikilinin Mercedes'in sıralama turlarına nasıl yaklaştığı konusunda tartıştığını ve bunun takımın mevcut performansı konusunda aralarındaki gerginliğin ilk kanıtı olduğunu öne sürdü.

Ancak Wolff, yalnızca daha fazlasını yapmalarını engelleyen lastik ısısı sorunlarına yönelik ortak rahatsızlıklarını ifade ettiklerini belirtti ve herhangi bir tartışma yaşandığı iddialarını yalanladı.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Bunun nasıl yorumlandığı oldukça komik.

"Lewis ve ben, ilk turumuzda yeterli performansı ortaya koyamadığımız ve bunun ne kadar sinir bozucu olduğu konusundaki hayal kırıklığını paylaştık. Ama temelde aynı bakış açısına ve aynı saf öfkeye sahiptik."

"Herhangi bir görüş ayrılığı, suçlama ya da bunun gibi bir şey yok. Elbette üzerimizde baskı var, fakat işleri yoluna koymak istiyorsak bu baskıya da ihtiyacımız var."

"Takımdaki hiç kimse mevcut durumdan zevk almıyor. Bu takım geçmişte çok büyük başarılar elde etti, sadece kendimizi çukurdan çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, Mercedes'in şu anki hızından memnun olmasa da, Wolff yedi kez dünya şampiyonunun yalnızca takımı ileriye taşımaya odaklandığını söyledi.

Wolff, "Takımın bir parçası olarak hepimizin iyi ve kötü anları oluyor."

"İyimser ve karamsar bakış açılarına sahibiz, ancak mühendislerle kısa zaman önce toplantı yaptık ve şunu söyledik: Hangi yolları takip etmeliyiz?"

"İçinde bulunduğumuz durumu çözmek, yarış kazanmak ve şampiyonluk savaşına geri dönmek için sahip olduğumuz kararlılık ve tutkunun asla eksilmediğini görüyorum. Sprintten sonra yaptığımız tartışma tam olarak buydu." dedi.

Bununla birlikte, W13'te olduğuna inandıkları potansiyeli açığa çıkarabileceklerine dair iyimserliğini sürdürmesine rağmen, Wolff şampiyonluk düşüncelerinin artık kesinlikle ikinci planda olduğunu kabul etti.

Wolff, "Sezonun dördüncü yarışına geldik ve muhtemelen an itibariyle bu dört yarıştaki en düşük seviyedeyiz."

"Şampiyonluk mücadelesi içinde olmadığımız çok açık ve şampiyonluk mücadelesi için yarışanlar arasında bir yerimiz olduğunu iddia etmek pek de gerçekçi olmaz." dedi.

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