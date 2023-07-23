Wolff: "Hamilton ile duygusal olarak sözleşme imzaladık"
Mercedes takım patronu Toto Wolff'e göre Lewis Hamilton da, Mercedes de sözleşme imzalamak konusunda istekli.
2013 sezonunda Mercedes'e gelen ve burada kırılabilecek birçok önemli rekoru kıran Hamilton, an itibariyle F1 tarihinin istatistik olarak en başarılı pilotu konumunda.
Ancak kendisinin sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek ve Hamilton'ın emeklilik veya takım değişikliği gibi seçenekleri değerlendirdiği söyleniyor.
Her şeye rağmen, hem Mercedes cephesinden, hem de Hamilton cephesinden gelen haberler sözleşme yenileneceğine yönelik.
Macaristan yarış hafta sonunda bir kez daha mevcut durumdan söz eden Mercedes takım patronu Toto Wolff, iki tarafın da devam etmeye açık olduğunu biraz ilginç bir ifadeyle doğruladı.
Sky F1'e konuşan Wolff, "Resmi olarak henüz bir sözleşme imzalamış değiliz."
"Ancak duygusal olarak her şey tamam diyebilirim." ifadelerini kullandı.
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