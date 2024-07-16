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Formula 1 Macaristan GP

Wolff, Hamilton ile "dostane şekilde" ayrılmadıklarını kabul ediyor

Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ile "dostane şekilde" ayrılmadıklarını söylüyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. pozisyon, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, Parc Ferme'de kutlama

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, bu yılın başında sürpriz bir kararla Ferrari'ye imza atmış ve 2025'te burada yarışacağını açıklamıştı.

Toto Wolff, İngiliz Sky Sports 'a verdiği uzun bir röportajda Hamilton'ın ayrılığıyla ilgili duygularını şöyle dile getirdi: "Hem profesyonel hem de kişisel bir ilişki var."

"Kısa vadeli bir sözleşme imzaladığımız zaman böyle bir şey olabileceği açıktı. Beni inciten şey tepki verecek zamanımın olmamasıydı."

"Her şey bir gün içinde oldu ve açıklamanın zamanlamasını düşünürken, haber mali tablonun açıklandığı gün Ferrari'den sızdırıldı."

Toto Wolff, sponsorları ve hissedarları zamanında bilgilendirmenin bir yolunu bulamadığı için üzgün olduğunu açıkladı.

Wolff, "Bir yerde 'Sert oyna, çabuk affet ve hatalı olduğunda özür dile' sloganını okumuştum."

"Demek istediğim, kişisel ilişkimiz etkilenmedi. Kendimi onun yerine koyduğum zaman bu kararı anlıyorum, takım çok iyi gitmiyordu, kariyerinin son aşamasındaydı... Üstelik herkes kırmızı tulumu giymek ister."

"Ayrıca finansal olarak da kesinlikle çok elverişli koşullar vardı."

"Onun motivasyonunu anladım ve kesinlikle onunla barışığım, ilişkimiz çok derin."

"Fakat dostane şekilde ayrılmadık." dedi.

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