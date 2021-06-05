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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Wolff: “Hamilton için Bottas’ı feda etmedik”

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Toto Wolff, Bakü’deki sıralama turlarında Lewis Hamilton’a hava koridoru sağlaması için Valtteri Bottas’ı “feda etmediklerini” çünkü her yarış hafta sonu, bunu seçmek için yazı tura attıklarını söyledi.

Wolff: “Hamilton için Bottas’ı feda etmedik”

Mercedes, Azerbaycan Grand Prix’sine zor bir başlangıç yaptı. Antrenman turları boyunca tek tur temposunda sorun yaşayan Mercedes pilotları, sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı başardı.

Ancak son bölümde kırmızı bayrakların çıkmasıyla seans erken bitirildi ve Lewis Hamilton 3. olurken, o sırada takım arkadaşına hava koridoru sağlayan Valtteri Bottas ancak 10. sıraya yerleşebildi.

Bol olaylı sıralama turlarının ardından Mercedes takım patronu Wolff’a, Hamilton’ın avantaj kazanması için Bottas feda edip etmedikleri soruldu.

Wolff, “Hayır. Valtteri ve Lewis birlikte yarışmaya başladığından beri kimin birinci, kimin ikinci sırada piste çıkacağını seçmek için yazı tura atıyoruz.''

“Bu hafta sonu sıra Lewis'teydi ve elbette piste ikinci çıkmayı seçti. Yani bu aynı sistem ve pilotlar arasında haftadan haftaya değişiyor.” cevabını verdi.

Ayrıca Wolff, sözlerine 3. antrenman sonrasında nasıl ilerleme kaydettiklerine de açıklık getirdi.

“3. antrenman seansında, mühendislik alanında detaylı bir teknik çalışma yaptık ve sınırları zorlamaktan çekinmedik. Belki mükemmel değildik ama sonuçta gerçekten bunu başardık”.

“Rakamları ve verileri didik didik inceleyerek, pek çok şey deneyerek, pilotların geri bildirimlerini alarak en sonunda aracı daha iyi bir yere getirdik.”

“Bu yüzden, 3. antrenman seansının son turunda yaptığımız ilerlemeyi teyit etmeye çalıştık ve araç istediğimiz noktaya gelmişti.”

Bugün dikkat çeken bir diğer nokta ise Bottas ve Hamilton’ın araçlarında farklı kanat tasarımları kullanılmasıydı. Fakat Wolff, bunun iki pilotun arasındaki hız farkının sebebi olduğunu düşünmüyor.

“Hayır, bugün büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Belki yarın hafif bir etkisi olabilir.”

“Aradaki fark, aracın tüm hafta sonu boyunca çok zorlayıcı olmasıydı ancak Lewis bir şekilde sıralama turları için özgüvenini kazandı, Valtteri ise bu konuda zorlandı.”

“Böyle bir pistte bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Monako'da Valtteri'nin bu güvene sahip olduğunu ve iyi hissettiğini görebilirsiniz. Yani arka kanat bu hız farkının sebebi değil.”

Esnek kanat konusuna da değinen Wolff, protesto kararının henüz netleşmediğini de ekledi.

“Bence esnek kanat konusu ben dahil olmak üzere herkesi sıkmaya başladı. Diğer takımların araçlarında ne olduğunu ve yarın ne yapacaklarını bilmiyorum. “

“Bunu pazar günü göreceğiz. Bence bu karar o zaman verilecek.”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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