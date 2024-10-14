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Formula 1

Wolff: "Hamilton, Ferrari'deki hayata uyum sağlamakta zorlanmayacak"

Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transferi konusunda kuşkulu görüşlere katılmadığını belirtti.

Melis Aslı Öktür
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mercedes CEO'su Toto Wolff'e göre Lewis Hamilton'ın Ferrari'deki düzene uyum sağlamakta zorlanabileceği düşüncesi doğru değil.

Mercedes'te geçirdiği 12 yılın ardından Hamilton bu sezonun sonunda takımdan ayrılarak Ferrari'de Charles Leclerc'e eşlik edecek.

Formula 1 kariyerine 2007'de McLaren ile başlayan Hamilton'ın Birleşik Krallık dışında bir takımla ilk yarışı olacak.

Kimilerine göre Maranello'nun tümüyle farklı kültürüne adapte olmak Hamilton için zor bir deneyim olabilecek.

Yedi kez dünya şampiyonu olan pilotun takım patronu Wolff, Hamilton'ın durumu kısa sürede benimseyeceğinden oldukça emin.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton

Wolff, “ Sanırım pek çok kişi bunun gerçekten zor olacağını düşünüyor.” 

“Ancak eğer gerçekten zor olacağını söylersek, çoğu zaman bunun tam tersi yaşanır."

“Ferrari harika bir takım, harika insanlar, çok fazla duygu ve tutku var ve bu nedenle üzerlerinde büyük bir baskı var. Ancak birlikte çalışmanın bir yolunu bulacaklarına inanıyorum.” diye konuştu.

Hamilton bu yılın başlarında, kendisi için doğru olduğuna inandığı bir seçim konusunda şüphe edenlerei görmezden geldiğini söylemişti.

Hamilton, “Bu kararı sorguladığım bir an bile olmadı ve diğer insanların yorumlarından etkilenmiyorum.” 

“Bugün bile saçmalamaya devam eden insanlar var ve bu yılın geri kalanında da böyle devam edecek."

“Ben de önceki zamanlarda ne yaptıysam onu yapacağım. Sizin için neyin doğru olduğunu sadece siz bilebilirsiniz. Ve bu benim için heyecan verici bir süreç olacak.” demişti.

Genç pilot Antonelli’nin takıma etkileri

Wolff, Hamilton ile aralarındaki duygusal bağın muhtemelen sonsuza dek süreceğini, ancak Mercedes'te genç İtalyan Andrea Kimi Antonelli'nin Britanyalı pilotun yerine geçmesinin de kendisini son derece heyecalandırdığını belirtti.

“Wolff sözlerini şöyle sürdürdü: “Lewis ile son 12 yılda harika bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. "

“O her zaman ailenin bir parçası olacak."

“Ancak bir rakip olarak, gelecek yıl onu geçmeye çalıştığımızda, Kimi'nin George'a katılması şüphesiz beraberinde bir hız, ayrıca gençlik ve yenilik getiriyor."

“Arabada 18 yaşında birinin olmasıyla birlikte takımda bir tür gülümseme hissedebilirsiniz."

“Bununla birlikte Lewis'in deneyiminin takıma fayda sağlayacağı anlar da olacaktır."

“Kimi zorlu bir öğrenme sürecinden geçecek ama takım için kesinlikle doğru olan buydu ve bunu farklı şekilde yapabilecek tek bir kişi bile yoktu.”

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