Wolff: "Hamilton dönüş için doğru yolda"

Bahreyn GP'den sonraki Pazartesi günü test yaptıran Hamilton'ın sonucu pozitif çıkmıştı. O andan sonra Hamilton basında yer almadı ve onun durumu hakkında çok az şey açıklandı.

Hamilton'ın Bahreyn'deki koronavirüs protokollerine göre Abu Dhabi'ye gitmeden önce 10 gün izole olması gerekiyor.

Hamilton kendi durumu hakkında hiç açıklama yapmasa da takım patronu Wolff, şampiyon pilotlarının durumu hakkında açıklama yaptı ve onun pek iyi bir dönem geçirmediğini kabul etti.

Sky Almanya'ya konuşan Wolff, "Oldukça çirkin bir halde. Kendi evinizde değilseniz, otel odasında kalıyorsanız, doğal olarak bu pek hoş olmaz." dedi.

Hamilton'ın Bahreyn'den ayrılıp Abu Dhabi'ye gidebilmesi için test yaptırması ve sonucunun negatif çıkması gerekiyor. Wolff, röportajda bu konuda iyimser olduklarını söyledi.

Wolff, "Onun doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Doktorların tahminleri doğru çıkarsa Perşembe ya da Cuma günü testi negatif çıkabilir." dedi.

Ancak bu hafta sonu Abu Dhabi'de sıkı virüs tedbirleri uygulanacak ve tüm F1 dünyası kendi içerisinde kısıtlı kalacak. Bu, Hamilton'ın oraya gidişini daha zorlu kılacak.

Bahreyn'de 10 günlük karantina ve ardından Bahreyn'de 48 saat izole kalma zorunluluğu, Hamilton'ın ilk antrenmana katılmasını zorlaştırsa da, sonucu negatif çıkarsa devletten özel izin alabilir.

Wolff, Hamilton'ın bu durumdan pek memnun olmadığını söyledi.

Hamilton, "Yükselen bir genç pilot, dünya şampiyonluğunu kazandığınız aracınıza oturuyorsa ve ardından yaşananları dikkate alırsak bu durumda otel odanızda mutluluktan havalara zıplamazsınız." dedi.