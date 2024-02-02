Wolff: "Hamilton çarşamba günü bana geldi ve 'yeni bir mücadeleye ihtiyacım var' dedi"

Lewis Hamilton, 2024 sonrasında Mercedes'le olan kontratını sona erdirmek için anlaşmada bulunan "çıkış maddesini" aktif etmiş ve taraflar 2024 sonrasında yollarını ayıracaklarını dün itibariyle doğrulamıştı.

İngiliz pilotun ayrılığı ve Ferrari'ye geçişi elbette Mercedes'i de şoke etti. Bugün Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu çeşitli basın kuruluşlarına konuşan Wolff, Hamilton'ın ayrılık sürecini açıkladı.

Wolff, oldukça sakin görünüyordu ve şöyle dedi: "Lewis ile geçen yılki sözleşmeyi imzaladığımızda, nispeten daha kısa bir zaman dilimi tercih ettik."

"Yani yaşananlar sürpriz değil. Belki zamanlama sürpriz olabilir. Oxford'daki evimde, kahve içmek için bir araya geldik. Fabrikaya dönüyordu ve bana 2025 yılında Ferrari için yarışmaya karar verdiğini söyledi."

"Hepsi bu kadardı. Sonra güzel bir sohbet yaptık ve işte bu noktaya geldik."

İlginç şekilde Hamilton, yeni kontrat imzaladıktan sadece 5-6 ay sonra Ferrari'ye imza attı.

Neyin değiştiği sorusuna Wolff, "Bunu söyleyemem. Sadece Noel dönemine girerken gayet uyumlu olduğumuzu biliyorum."

"Bunu hem kamuoyu önünde hem de takım içinde söyledik. Fikrini neden değiştirdiğini Lewis'e sormanız gerekiyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu, farklı bir ortam aradığını ve bunun başka bir şey yapmak için belki de son fırsat olduğunu ifade etti. Bunu da gayet iyi anlıyorum."

"Koca adamlarız, kısa vadeli bir sözleşme imzalamanın her iki taraf için de faydalı olacağını biliyorduk"

"Daha uzun süre için söz veremezdik. O da ayrılma opsiyonunu kullandı. Fikrinizi değiştirme ihtimalinize tamamen saygı duyuyoruz."

"Kariyerindeki son iş için Ferrari'ye geçmek, belki de biraz zar atmak gibi. Yine de bu kararı anlayabiliyorum." cevabını verdi.

Wolff, Hamilton'ın kararından çarşamba günü haberdar olduğunu da doğruladı.

"Bir bakıma Formula 1 ve önceki hayatım beni sürprizlere karşı dirençli hale getirdi."

"Hayatımda pek çok kez, sürpriz şeylerle karşılaştım, bu bir sürprizdi. Fakat daha önce de söylediğim gibi, bu sözleşmeye ve ilişkimizin bu aşamasına tamamen her şeye hazırlıklı girdik."

"Birlikteliğimizin bu yıl devam edeceğini biliyorduk, belki iki yıl olabilirdi, en geç 2025'in sonunda biteceğini biliyorduk."

"Sürpriz, söylentileri birkaç gün önce duymuş olmamdı. Fakat planladığımız kahvaltıyı beklemek istedim ve Çarşamba sabahı o kahvaltıyı yaptık. Haberi de o zaman verdi. Fakat bana karşı çok açık sözlü olabilirsiniz çünkü ben de açık sözlü biriyimdir."

"Onu aksine ikna etmeye çalışmadığım bir gerçekti. Önümüze baktık; 'Tamam, iletişim konusunda ne yapıyoruz? Zamanlama nasıl? Takımı en iyi nasıl koruruz? Bunun 2024 yılında iki sürücümüzle birlikte başarılı olmak için çok fazla garipliğe neden olmamasını nasıl sağlarız?' diye düşündük."

Bazılarına göre Hamilton, yeni aracı test ettikten sonra takımdan ayrılma kararı aldı.

Fakat Wolff, Hamilton'ın yeni aracı simülatörde ne zaman sürdüğü sorusuna, "Bugün sürdü." yanıtını verdi.