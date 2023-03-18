Wolff: "Hamilton başka bir takıma bakarsa, bunu ona çok görmeyiz"

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Hamilton'ın mevcut anlaşması bu sene sonunda bitiyor. İngiliz pilot, daha önceki açıklamalarında yeni bir anlaşmaya varmalarının formaliteden ibaret olacağını söylemişti.

Ancak takımın 2023 F1 aracının da beklenen seviyede çıkmamasının ardından taraflar arasında net bir anlaşma bulunmuyor.

Hamilton'ın Mercedes'te devam etmesi bekleniyor olsa da Wolff, mevcut durumu iyileştiremezlerse Hamilton'ın başka bir takıma bakmakta özgür olacağını söyledi.

Wolff, "Lewis'in Mercedes'ten ayrılacağını düşünmüyorum."

"Kariyerinde, karşılıklı olarak birbirimize güvendiğimiz bir aşamadayız, aramızda harika bir bağ oluştu ve zor bir dönem geçiriyor olsak da birbirimizden şüphe duymamız için hiçbir neden yok."

"Ama durum, bu gözyaşı vadisinden çıkıp sağlam performanslara geri döndüğümüzde çok güzel olacak."

"Yine de bir pilot olarak başka bir şampiyonluğu kazanmak isterse, öncelikle bunun için bunu başarabileceği bir araca sahip olduğundan emin olmalı."

"Eğer gelecek birkaç sene içerisinde ona ihtiyacı olan aracı verebileceğimizi gösteremezsek, bu durumda başka bir yere bakmak durumunda kalabilir."

"Şu aşamada henüz bunu yaptığını düşünmüyorum ancak bir ya da iki sene içerisinde böyle bir şey olursa, bunu ona çok görmeyiz." dedi.

Wolff: "İşler yolunda gitmiyorsa ayrılık kararı alınabilir"

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes AMG Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Wolff, ayrıca Hamilton'ın fizyoterapisti Angela Cullen ile yollarını ayırma kararını yorumladı ve işler iyi gitmediğinde ayrılık kararı almanın normal olduğunu söyledi.

Daha önceden Yeni Zelanda milli hockey takımında oynayan Cullen, 2016'dan bu yana Hamilton'ın performans koçu olarak çalışıyordu.

Ancak Cuma günü sosyal medya hesaplarından Hamilton ve Cullen, ayrılık kararını duyurdular. Her iki taraf da ayrılığın sebebi hakkında bir şey söylemedi.

Wolff, "dürüst" bir değerlendirmenin parçası olarak ayrılığa Hamilton'ın öncülük ettiğini açığa çıkarırken pilotları ne karar alırsa alsın onu destekleyeceklerini söyledi.

Wolff, "Angela uzun zamandır ekibin bir parçasıydı. Bence her takımda, ister onun yakın çevresi, ister daha geniş bir grup olsun, bu dondurulabilecek statik bir durum değil çünkü hepimiz insan olarak gelişiyoruz."

"Organizasyon olarak gelişiriz, işler artık yürümüyorsa, bu durumda mevcut durum hakkında dürüst olmalı ve gereken değişikliği yapmalıyız."

"Angela her zaman takımın uğuru olarak kalacak. Çalışan bir arabadan daha yüksek bir sesi olan tek kişi oydu!"

"Ancak Hamilton böyle bir karar verdiyse, bu durumda tabii ki ne yönde karar verirse versin onu destekleyeceğiz." dedi.