Wolff: “Hamilton, 5 yıl daha yarışabilir”

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2023 sezonunun sonunda Hamilton’ın kontratı sona erecek. Bu tarihte Mercedes pilotu, 39 yaşına yaklaşmış olacak. Yine de Hamilton, geçtiğimiz Fransa Grand Prix’sinin ardından “deposunda hâlâ yakıt” olduğunu söyledi.

Hamilton geçtiğimiz günlerde Mercedes’in 2022’de yaşadığı zorlukların onu F1’de daha fazla kalmaya teşvik ettiğini de kabul etti ve eğer hâlâ şampiyonluklar kazanıyor olsaydı 40’lı yaşlarında yarışmaya devam etme fikrine sıcak bakmayacağını belirtti.

Channel 4 için David Coulthard’la yaptığı bir röportajda Wolff, Hamilton ve Mercedes’in planları hakkında konuştu.

Wolff, “Avantajımız birbirimizle çok fazla konuşmamız. Geçen hafta oturduk ve dedi ki “5 sene daha yarışabilirim, bunu nasıl görüyorsun?”

“O, pistte ve pist dışında büyük bir yıldız. Bence [giderse] Formula 1’deki gelmiş geçmiş en iyi kişiliklerden birini kaybederiz.”

“Biz birlikte büyüdük. Birbirimize karşı tamamen şeffafız. ‘Bunu daha fazla yapamayacağım çünkü eskisi kadar hızlı tepki veremiyorum ya da artık bunu yapmaktan [yarışmaktan] keyif almıyorum, yeni ve güçlü bir jenerasyon geliyor’ diyecek ilk kişi Lewis olur.”

“Bu yüzden kontratını yenilerken, ki bunu yapacağız, her zaman gelecek hakkında açık bir şekilde konuşacağız.” dedi.

Ayrıca Wolff, Hamilton’ın performansının yaşı ilerledikçe düşeceği konusunda da endişeli değil. Takım patronu, Fernando Alonso ve NFL efsanesi Tom Brady’i gibi yaşı ilerlemesine rağmen en yüksek seviyede performans göstermeye devam eden sporcuları örnek gösterdi.

Wolff, “Artık yarışamayacak duruma geldiğiniz yaşın 40 olduğundan emin değilim.”

“41 yaşında Fernando’nun nerede olduğuna bakarsanız hâlâ iyi formda. Şu anda 25 yaşındaki Fernando ile aynı mı? Bilmiyorum ama hâlâ çok rekabetçi.”

“Hayatını ve sporunu disiplinle yönettiği için hayranlık duyduğum Tom Brady’e bakarsanız, o da 43 ya da 44 yaşında ve hâlâ çok iyi.”

“Bu yüzden Lewis’in hayatını yönetme biçimi ve tüm odağını Formula 1’de yarışmaya vermesiyle bence uzun bir süre daha devam edebilir.” diye ekledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, leaves the pits after a stop 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images