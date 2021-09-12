Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"

Hamilton ve Verstappen, İtalya Grand Prix'sinin orta noktasında pozisyon için mücadele ederken ilk şikanda kaza yaptılar ve bu kazanın ardından yarışa veda etmek zorunda kaldılar.

Kazada Verstappen'in Red Bull aracı, Hamilton'ın Mercedes aracının üstüne çıkarken; olayın bazı ağır çekim tekrarlarında, Verstappen'in aracının lastiklerinden birinin Hamilton'ın kaskına temas ettiği görülebiliyordu. Darbenin etkisinin çoğunluğu ise Hamilton'ın aracındaki halo tarafından emilmişti.

Hamilton, yarışın ardından boynunun "biraz ağrıdığını" söylemişti. Halo'nun Hamilton'ın hayatını kurtarıp kurtarmadığı sorulan Wolff, şunları söyledi: "Halo, kesinlikle bugün Lewis'in hayatını kurtardı."

"Halo olmasaydı korkunç bir kaza olabilirdi, düşünmek bile istemediğim bir kaza."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, walks away from his car after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu kaza, Hamilton-Verstappen ikilisinin bu sezonki ikinci büyük kazasıydı. İkili, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda da temas yaşamıştı.

Wolff, yarışın ardından verdiği demeçlerde Verstappen'in hareketini "teknik faul" olarak nitelendirmişti ancak Wolff, kendi değerlendirmesinde taraf tutabileceğinden, hakemlerin kararına saygı duyulması gerekeceğini belirtmişti.

Wolff, aralarında 5 puan bulunan iki pilotun mücadelesinin "sert" ve "yoğun" geçtiğini ancak bu iki pilotun birbirleriyle temiz bir şekilde yarışmanın yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Wolff, "Birbirleriyle yarışmanın bir yolunu bulmalılar. Ya her durumda [rakibine] yer bırakırsın ya da kaza yaparsın. Bu net değilse... Aslında bu hiçbir zaman net değil."

"Silverstone'da birisi ağırlık olarak suçlanmıştı ama araçta ne yaptıklarını ve birbirleriyle nasıl yarıştıklarını biliyorlar."

"Onları ilgiyle izlemeliyiz ve umarım kalan 8 yarışta 8 kaza görmeyiz." dedi.

Wolff, Monza'daki "teknik faule" ceza verilmesinin gelecekteki kazaları önlemek için önemli olacağı görüşünde.

"Gelecekte, biri pozisyon kaybettiğinde, sıra kazanan pilotun puan kazanmasını engellemenin tek yolunun onu yarış dışı bırakmak olduğu durumlar görmek istemiyoruz."

"İkisi de birbirine yer bırakmalı, birbirleriyle sert yarışmalılar ama kazalardan kaçınmalılar."

“Şu ana kadar her şey eğlenceliydi ancak halo bugün Lewis'in hayatını kurtardı ve Max, Silverstone'da büyük bir kuvvete maruz kaldı."

"Bu olaya müdahale etmek için birisinin gerçekten yaralanacağı bir duruma gelmek istemiyoruz."