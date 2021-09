Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"

Hamilton ve Verstappen, İtalya Grand Prix'sinin orta noktasında pozisyon için mücadele ederken ilk şikanda kaza yaptılar ve bu kazanın ardından yarışa veda etmek zorunda kaldılar.

Kazada Verstappen'in Red Bull aracı, Hamilton'ın Mercedes aracının üstüne çıkarken; olayın bazı ağır çekim tekrarlarında, Verstappen'in aracının lastiklerinden birinin Hamilton'ın kaskına temas ettiği görülebiliyordu. Darbenin etkisinin çoğunluğu ise Hamilton'ın aracındaki halo tarafından emilmişti.

Hamilton, yarışın ardından boynunun "biraz ağrıdığını" söylemişti. Halo'nun Hamilton'ın hayatını kurtarıp kurtarmadığı sorulan Wolff, şunları söyledi: "Halo, kesinlikle bugün Lewis'in hayatını kurtardı."

"Halo olmasaydı korkunç bir kaza olabilirdi, düşünmek bile istemediğim bir kaza."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, walks away from his car after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes

