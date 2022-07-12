Wolff: "Halen yaklaşık 0.2-0.3 saniye gerideyiz"

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Geçtiğimiz sekiz sezon boyunca Formula 1 rekorlarını altüst eden ve arka arkaya sekiz kez takımlar, yedi kez de pilotlar şampiyonluğuna ulaşan Mercedes, bu sezon itibariyle devreye giren yeni kurallara alışamadı ve şampiyonluk savaşının dışında kaldı.

Yer etkisi konseptinin bir sonucu olarak ortaya çıkan zıplama sorunu Mercedes W13'ün tam performansını göstermesini engellerken, Lewis Hamilton-George Russell ikilisi de ön gruptakilere yaklaşmakta güçlük çekiyorlar. Her iki pilotun da bu sezonki en iyi sonucu üçüncülük.

Yine de sorunun peşini bırakmayan takım, İspanya ve Britanya'da getirdikleri güncellemelerle birlikte hem dalgalanmayı hafifletti, hem de aracın potansiyelini ortaya çıkarmaya başladı. Hamilton'ın Silverstone'da zafer mücadelesi vermesi bu durumun en büyük örneği.

Toto Wolff, Mercedes'in Avusturya'daki performansından "oldukça memnun" hissetse de, takımın tekrar galibiyetler için savaşabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

Yarışın ardından konuşan Wolff, "Sonuca baktığınızda ve motor sporları sonuç odaklıysa, 3. ve 4. sıra oldukça iyi."

“Performans anlamında halen 0.2-0.3 saniyelik bir eksiğimiz var. Genel olarak araç yarışta çok daha hızlıydı."

"Fakat [takım] henüz gerçekten şampiyonluk mücadelesine girebilecek kadar hızlı değil."

"Sanırım dalgalanma sorununun üstesinden geldik. Şu anda Monako veya Bakü'de yine pek iyi olmazdık, ancak birkaç hafta önce gördüğümüz sorunları kesinlikle yaşamayacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes'in kendine güvenini arttıran bir diğer faktör ise, 2014'ten bu yana birtakım zorluklar yaşadıkları Red Bull Ring'de -özellikle böyle zorlu bir sezonda- rekabetçi olmaları. Öyle ki, yarışın ilk turlarında 5 saniye zaman cezası alan ve ilk pitinin ardından 19. sıraya düşen Russell, iyi bir yükselişle 4. sıraya kadar yükseldi.

Bu durumu yorumlayan Wolff, "Red Bull Ring asla bizi mutlu eden bir pist olmadı."

"Son sekiz yılda, yani şampiyonada başarılı olduğumuz dönemde, en çok zorlandığımız pist burasıydı."

"Bu açıdan hafta sonunun gidişatı konusunda iyi hissediyorum. Bir bakıma Cumartesi [sprintte] gerçekten kimsenin olmadığı bir yerde sıkışıp kaldık."

"Pazar günü de benzer bir bölgedeydik, ancak tur süreleri en azından rekabetçiydi. Cumartesi günü her turda yarım saniye kaybediyorduk." dedi.