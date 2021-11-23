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Wolff, hâlâ şampiyonluk savaşında olabildikleri için şaşkın

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının hâlâ dünya şampiyonluğu için savaşabilmesinden dolayı şaşkın olduğunu belirtti.

Wolff, hâlâ şampiyonluk savaşında olabildikleri için şaşkın

Mercedes yedi senedir takımlar ve sürücüler şampiyonasını kazanıyor ve bu sezon da bu rakamı sekize yükseltmeyi umuyor. Ancak Wolff, bundan emin olmadığını söyledi. Avusturyalı takım patronu, takımının hâlâ şampiyonluk savaşında olmasına şaşırdığını söyledi.

Wolff, takımının oldukça geride olduğunu ve hiç kimsenin, sezonun bu kısmına gelindiğinde şampiyonluk mücadelesi vermelerini beklemediğini düşünüyor.

Wolff, “Araçta hız var, geçtiğimiz hafta sonu oldukça hızlıydık. Bu, gerçekten iyi bir haber ve şimdi bunu sürdürmeliyiz. Takım ruhuna sahibiz, sonuna kadar savaşacağız.”

“Birkaç yarış öncesine kadar neredeyse hiç kimse, şampiyonluk mücadelesini bu kadar uzun sürdüreceğimizi beklemiyordu. Artık bundan sonra gelecek olan her şey bir bonus. Ve her bir dakikanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz.” dedi.

Wolff ayrıca, Lewis Hamilton’ın da bu baskı altında çok iyi bir iş yaptığını söyledi.

“Gerideyiz ve öncesinde çok daha gerideydik. Eğer kazanabilirsek, inanılmaz olacak. Ve eğer kaybedersek, diğerleri kazanmayı hak etmiş olacak. Sonrasında da gelecek seneye bakacağız.”

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate victory

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate victory

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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