Wolff: "Haas süper bir iş ortaya koyuyor, fakat..."

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2020 sezonuna döndüğümüzde Aston Martin, veya o dönemki ismiyle Racing Point, "Pembe Mercedes" olarak anılıyordu, araçları 2019'da şampiyon olan Mercedes W10'un bir kopyasıydı.

Diğer takımların bunu engellemek için ayağa kalkmasının ardından FIA, takımların rakip tasarımları kopyalamak için 3D kameralar ve karmaşık yazılım sistemleri kullanmasını yasakladı.

Ancak Wolff, özellikle Haas'ın Ferrari ile yakın ilişkisi ışığında bu yasağın yeterli olduğunu düşünmüyor.

Amerikan ekibi yalnızca Ferrari motorlarını çalıştırıp izin verilen tüm parçaları Ferrari'den satın almakla kalmıyor, hatta Ferrari'nin Maranello merkezinde bir ofisi bile var.

Tasarımcı Simone Resta dahil olmak üzere, Ferrari personelinin bir kısmı da Haas'a geçti.

Geçtiğimiz sezon puan alamayan Haas'ın bu sezon itibariyle Mercedes ile mücadele edebilecek bir konuma gelmesinin ardından Wolff, F1'in yeniden birtakım düzenlemeleri düşünmesi gerektiğini söylüyor.

Wolff, "Düzenlemelerde reforma ihtiyaç var çünkü şu anda yaptığımız bu tür tartışmalardan, son birkaç gün veya son haftalardaki polemiklerden kaçınmak istiyoruz."

"Herkes iyi performans göstermeyi hak eder ve insanlar iyi bir iş yaptıklarında takdir görmeliler."

"Fakat aynı binada gördüğümüz sık sık iş değiştirmek veya sık sık varlık değiştirmek gibi durumlar sadece spor için gereksiz tartışmalara yol açıyor."

"Bildiğiniz gibi iki sene önce kullandığımız rüzgar tünelini şu anda Aston Martin kullanıyor. Bunun hakkında birçok saçmalıkla karşı karşıya kaldık ve durumu büyük bir titizlikle ele aldık."

"Ancak ileriye dönük olarak bu durumdan ödün vermemiz gerekirse bunu yapmalıyız, çünkü takımların hiçbiri bugün gördüğümüz şekilde işbirliğinde bulunmamalı." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas'ın VF-22'sine bazı çevrelerde Moby Dick adı verildi, arabanın beyaz bir Ferrari olduğu söyleniyor.

Takım patronu Gunther Steiner ise bununla alay etti.

F1-Insider.com'a konuşan Steiner "Biliyorsunuz, bu iddialar her zaman vardı ve her zaman olacak. Buna karşı sakin kalıyorum."

"Eğer iyiysek, aracımıza 'beyaz Ferrari' diyorlar. Kötüysek susuyorlar. Bunu gülünç bulmaya başlıyorum."

"Kıskançlık elde etmek için çok çalışmalısın, acıma ise bedava. Diğerlerinin kıskançlık içinde olmasını dilerdim, bu çok iyi bir iş çıkardığımız anlamına gelir.” dedi.

Haas'ın Ferrari F1-75'e 'fazla benzediğini' hissedip hissetmediği ve Haas aracıyla ilgili olarak FIA'dan açıklama isteyip istemediği sorulan Wolff, Haas'ın 2022 kurallarını yorumlama konusunda "süper bir iş" çıkardığını ve bundan bir şeyler öğrenmenin Mercedes'e kaldığını söyledi.

Wolff, "Demek istediğim, Haas geçtiğimiz sezonki konumundan, son sıradan büyük bir sıçrama yaptı. Bahreyn'de sağlam bir performans gösterdiler ve Q3'e kaldılar. Bu ilginç bir adım."

"Bizim için bu yeni şeyler öğrenmek için bir fırsat, çünkü bir organizasyon olarak 2000 kişiye sahibiz ve geçmişte başarılı olduk. Şimdi ise çok daha küçük bir takımla savaşıyoruz. Dolayısıyla süper bir iş çıkarmış olmalılar.” dedi.