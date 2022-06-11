Wolff: "Haas, Schumacher'i eleştirmek yerine ona destek vermeli"

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Mick Schumacher bu yıl Suudi Arabistan ve Monako'da iki büyük kaza yapmasının ardından yoğun eleştiriler almaya başladı.

Alman pilot henüz puan alabilmiş değil ve yaptığı kazalar, Haas'ın elinde çok büyük bir bütçe olmadığı için Amerikalı ekibi olumsuz etkiliyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, perşembe günü yaptığı açıklamada Schumacher'in bu kazalara devam edemeyeceğini dile getirdi ve mevcut durumdan memnun olmadığı çok belliydi.

Toto Wolff, Steiner'ın basın karşısındaki eleştirileri hakkında RTL'ye şöyle dedi: "Bence basın karşısında eleştirmek tamamen yanlış bir yol."

"Şimdi en önemli şey üzerindeki baskının ondan alınması. Mick aracı nasıl kullanacağını biliyor ve aynı zamanda bunu yapacak zekaya da sahip. Şimdi aracı istediği şekilde sürmesine, içgüdülerini kullanmasına izin vermeniz gerekiyor."

"Eğer ona 'aracı çarpmamalısın' gibi şeyler söylemeye devam ederseniz, bu baskıyı daha da artırır. Şahsen ben olsam tam tersini söyler ve 'Bırak, zorlamaya devam et, istediğin gibi sür' derdim."

"Haas bütçe sınırı anlamında zaten baskı altında değil."

"Yani Mick'in iyi biri iş yapabileceğine eminim, ona sadece güvenmek gerekiyor."

Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Mick'i yalnız bırakmak lazım. Bu onun hayatı, onun kariyeri ve onun aracı. O işini yapıyor. Basında yazanları okumamalı ve eleştirileri dikkate almamalı. Mühendislerle çalışıp, işine konsantre olmalı. Takınması gereken tutum bu olmalı."

"Eğer bunu yaparken bir spin atar ya da kaza yaparsanız, sorun değil. Mick hâlâ öğrenme sürecinde. Sadece spordaki ikinci yılını geçiriyor fakat baskı o kadar yüksek ki bu durum ona yardımcı olmuyor."

Wolff, Mick'in kendisinden bazı tavsiyeler istediğini de söylüyor.

"Bunu vermek çok hoşuma gitti. O, gerçekten çok iyi bir genç. Kalbi ve zihni tertemiz. Mick'in büyük işler yapacağına inanıyorum, şimdi sadece olduğu yerden kalkacak gücü bulması gerekiyor."

Wolff, Mick'in gelecekte Mercedes'in radarında olacağını söyleyerek şunları da ekledi: "Neden öyle olmasın ki? Bugün sahip olduğumuz sürücülerden memnunuz. Elimizde gençlerimiz var fakat Mick, bir Schumacher olsun ya da olmasın, güçlü yanlarıyla bizim için her zaman radarda olacak bir pilot."