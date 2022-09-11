Wolff: "Güvenlik aracı prosedürü bu sefer olması gerektiği gibi uygulandı"

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İtalya Grand Prix'sinin 47. turunda McLaren pilotu Daniel Ricciardo yolda kaldı ve bunun üzerine önce sarı bayraklar sallanırken, ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Ricciardo'nun aracının çekilip, pilotların güvenlik aracı arkasında konvoy yapması, Verstappen'in güvenlik aracının hemen arkasına gelmesi oldukça uzun sürdü. Geride 5 tur olmasına rağmen kalan bölümde yarışın yeniden başlaması için gerekli prosedürler tamamlanamadı ve yarış böylece son tura kadar güvenlik aracı arkasında devam etti.

Yarışın son turlarında yarışılamaması tartışmalara neden oldu ve Ferrari pilotu Charles Leclerc, durumun sinir bozucu olduğunu söylemişti. Toto Wolff'a göre, yarış kontrol "bu sefer" kurallara uydu ve "her şey olması gerektiği gibi uygulandı".

Konu hakkında konuşan Wolff, "Yarış kontrol çok eleştiri aldı ama bu sefer kuralları takip ettiler. Belki George'u geçirebilirlerdi ama kuralları takip ettiler ve yarışın güvenlik aracı arkasında biteceğini kabul ettiler. Olması gereken bu." dedi.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff, yarış hakkında ise şunları söyledi: "Lewis'in yükselişini izlemek eğlenceliydi. İlk başlarda DRS treninde sıkışmış gibi durdu ama lastikler çalışmaya başladığında çok hızlıydı. Takımlar Şampiyonası'nda her şey hâlâ ortada."

"Bitime 6 yarış kala [Ferrari'nin] 25 puan arkasındayız. Her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp, ikinci olup olamayacağımızı göreceğiz."

"İkinci olmak bu yılki zorlukları biraz yumuşatırdı ama hâlâ yarış liderinin 30 saniye arkasında finiş görüyoruz. Kapamamız gereken bir fark var."