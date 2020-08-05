Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"

Mercedes'in yedek pilotları Esteban Gutierrez ve Stoffel Vandoorne, bu yıl Racing Point ile McLaren tarafından da yedek pilot olarak kullanılıyorlar.

Ancak Racing Point yedek bir pilota ihtiyaç duyduğu Silverstone'da Gutierrez'le yarışmayı değil, geçen yıl Renault ile yarışan ve boşta olan Nico Hulkenberg'le yarışmayı seçti.

Başlangıçta koltuk için ana aday Gutierrez'di ancak takım tercihini Hulkenberg'den yana kullandı.

Wolff, Gutierrez'in süper lisans kurallarındaki bir değişiklik nedeniyle yarışma izni alabilmek adına 300 km'lik bir ön test gerçekleştirmesi gerektiğini ve bunu yapamayacağı için de yarışa katılamadığını belirtti.

Motosportweek'e konuşan Wolff, durumu şöyle açıkladı: “Esteban'ın Racing Point koltuğu için gerçekten güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum ama maalesef bu hakkı elde edemedi."

“Bu yıl, son üç yıldır resmi bir etkinlikte Formula 1 aracı kullanmadıysanız, en az 300 km'lik bir test yapmış olmanız gerektiğine dair yeni bir kural var."

“Bu, bu yıl yürürlüğe giren yeni bir kural ve çok fazla dikkat etmedik. Çünkü daha önce güçlü sonuçlar alan bir Formula 1 sürücüsünün sürüş için uygun olmayacağını düşünmedik."

“Esteban'da durum böyleydi, bu yüzden Racing Point'in Nico Hülkenberg seçeneğini seçmesinin sebebi bu. Elbette bu, kötü bir seçenek değil."

“Şimdi bunun bizim için ne anlama geldiğini analiz etmeliyiz. Elbette üzüntü verici çünkü Esteban'ın bir şans bulması iyi olurdu. Sonuçta takımın güçlü bir parçası."

“Tabii ki yedek bir pilota ihtiyacımızın olmasını umut etmiyorum, ama görünüşe göre başka bir çözüm bulmamız gerekiyor.”