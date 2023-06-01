Kayıt Ol
Önceki / Sebastian Vettel tekne yarışlarına katılacak!
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Mercedes patronu Toto Wolff, hazırladıkları son güncellemeleri Barselona'da daha iyi anlamalarını bekliyor.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Mercedes, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Monako GP'de yeni güncellemeleri test etmiş ve bu güncellemelerden temel olarak memnun kalmıştı. 

Şimdi daha geleneksel bir pistte bu güncellemeleri test edecekler ve Mercedes patronu Wolff'a göre hafta sonu iyi geçmeli.

Wolff, "Yarış sırasında yağmur yağması işleri her zaman zorlaştırır fakat Monako'da takım bununla iyi başa çıktı."

"Doğru kararlar aldık ve bazı puanlar kazandık. Monako'da güncellemelerimizin etkisini değerlendirmek mümkün değildi, ancak hoş olmayan sürprizler yaşanmadı."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

"Önümüzde, güncellenmiş W14'ün performansını değerlendirebileceğimiz Barselona var. Bu pist bizim için çok tanıdık, ancak son şikan kaldırıldığı için tur daha da hızlanacak."

"Orada, yeni aerodinamik parçaların özelliklerini tanımaya olanak tanıyacak çok çeşitli virajlar var. Rekabet seviyesinde dramatik bir artış beklemiyoruz, ancak güncellenmiş aracın daha fazla gelişim için iyi bir temel sağlamasını umuyoruz." dedi.

Toto Wolff, Mick Schumacher'in Barselona'daki lastik testine katılacağını da doğruladı.

"Hafta sonunun ardından  direksiyona Mick Schumacher geçecek ve Pirelli lastiklerinin testlerinin ikinci gününde W14'ü ilk kez gerçek koşullarda deneyecek."

"Şimdiye kadar simülatörde harika bir iş çıkardı. Bu yıl ilk kez sürüş yapması için sabırsızlanıyoruz ve bunun yedek sürücü rolünde  kendisine yardımcı olacağına eminiz."

paylaşım
yorumlar

Sebastian Vettel tekne yarışlarına katılacak!
Daha fazlası
Ezel Tan
Barselona'da da yağmur ihtimali var

Barselona'da da yağmur ihtimali var

Formula 1
Monako GP

Barselona'da da yağmur ihtimali var Barselona'da da yağmur ihtimali var

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Formula 1
Monako GP

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim" Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"

Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"

Formula 1
Monako GP

Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz" Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"

Son Haberler

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

WRC WRC
İtalya Rallisi

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı 2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

F1 Formula 1
İspanya GP

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir! Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

F1 Formula 1

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir! Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Formula 1
Filip Cleeren

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek" Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!" Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1
İspanya GP
Can Çarpıcı

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot" Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Formula 1
İspanya GP
Ezel Tan

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz" Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol