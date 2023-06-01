Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Mercedes, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Monako GP'de yeni güncellemeleri test etmiş ve bu güncellemelerden temel olarak memnun kalmıştı.

Şimdi daha geleneksel bir pistte bu güncellemeleri test edecekler ve Mercedes patronu Wolff'a göre hafta sonu iyi geçmeli.

Wolff, "Yarış sırasında yağmur yağması işleri her zaman zorlaştırır fakat Monako'da takım bununla iyi başa çıktı."

"Doğru kararlar aldık ve bazı puanlar kazandık. Monako'da güncellemelerimizin etkisini değerlendirmek mümkün değildi, ancak hoş olmayan sürprizler yaşanmadı."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

"Önümüzde, güncellenmiş W14'ün performansını değerlendirebileceğimiz Barselona var. Bu pist bizim için çok tanıdık, ancak son şikan kaldırıldığı için tur daha da hızlanacak."

"Orada, yeni aerodinamik parçaların özelliklerini tanımaya olanak tanıyacak çok çeşitli virajlar var. Rekabet seviyesinde dramatik bir artış beklemiyoruz, ancak güncellenmiş aracın daha fazla gelişim için iyi bir temel sağlamasını umuyoruz." dedi.

Toto Wolff, Mick Schumacher'in Barselona'daki lastik testine katılacağını da doğruladı.

"Hafta sonunun ardından direksiyona Mick Schumacher geçecek ve Pirelli lastiklerinin testlerinin ikinci gününde W14'ü ilk kez gerçek koşullarda deneyecek."

"Şimdiye kadar simülatörde harika bir iş çıkardı. Bu yıl ilk kez sürüş yapması için sabırsızlanıyoruz ve bunun yedek sürücü rolünde kendisine yardımcı olacağına eminiz."