Wolff: "Güncellemelerin etkilerini görmek için sabırsızlanıyorum"

Mercedes, sezona yaptığı zor başlangıcın ardından durumu tersine çevirmek adına önemli bir gelişim programı hazırlamış durumda.

Yakında ilk güncellemeler gelecek ve bunların nasıl performans göstereceği merak konusu.

Mercedes patronu Toto Wolff, Bakü öncesi yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Yarışlara birkaç hafta ara versek de bu süre içerisinde her iki fabrika da sıkı şekilde çalışıyordu."

"Aracı planlı şekilde geliştirerek ve şimdiye kadar öğrendiklerimizden mümkün olduğunca çok şey çıkararak bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık."

"Avustralya ilerleme kaydettiğimizi gösterdi fakat tek bir sonuca çok fazla anlam yükleme konusunda temkinli olmakta fayda var. Fakat Melbourne'deki işaretler vericiydi ve bu da takvimdeki bu araya girerken tüm takım için iyi bir motivasyon kaynağı oldu."

"Önümüzdeki yarışlarda ileriye doğru küçük adımlar atmaya devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda güncellemeler getirip, aracın performansını artırmaya devam edeceğiz. Bu güncellemelerini etkilerini görme konusunda son derece heyecanlıyız fakat bunun bir sihirli değnek olmayacağını da biliyoruz."

"F1 aksiyonu olmadan geçen neredeyse 1 aylık süreden sonra geri dönmek için sabırsızlanıyoruz. Neyse ki önümüzde bolca pist var. Azerbaycan'dan başlayarak altı hafta sonunda beş yarışla takvimde yoğun bir döneme gireceğiz."

"Bakü'deki yarışlar her zaman dramatik ve eğlencelidir. Bu, duvarların epey yakın olduğu zorlu bir pist ve burada hataya yer yok."