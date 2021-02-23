Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2021 yılında sürücü kadrosunu değiştirmeyen sadece Mercedes, Williams ve Alfa Romeo kaldı. Geriye kalan takımlar ise tamamı en az bir pilotunu değiştirdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2021 pilot kadroları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Speedweek'e konuşan Wolff, değerlendirmelerine Aston Martin'le başladı: "Böylesine büyük bir geçmişe sahip olan bir otomobil üreticisinin adını taşıyorsanız, ön tarafta olma arzusuna sahip olmalısınız. Bu, aynı zamanda Formula 1 için de harika bir durum. Aston Martin'i seyretmek benim için büyüleyici olacak."

Sonrasında Red Bull hakkında, "Red Bull çok güçlü bir kombinasyona sahip. Red Bull Racing aslında geçen yılın sonunda en hızlı araca sahipti. Bu yüzden, bu seviyedeki sürücüleriyle beraber, özellikle takımlar şampiyonasında favoriler arasında yer alıyorlar. Bu yüzden Red Bull Racing'i hem takımlar hem de pilotlar şampiyonası için çifte meyden okuma olarak görüyorum." değerlendirmesini yapan Wolff, McLaren hakkında ise şunları söyledi: "McLaren büyük sürprizler yaratmakta iyi olacaktır. Ricciardo, zaten iyi bilinen bir pilot ve aynı zamanda Lando Norris’i de çok beğeniyorum."

Ardından Ferrari'yi değerlendiren Wolff, "Carlos Sainz’ın Charles Leclerc’e karşı ne yaptığını görmek heyecan verici olacak. Ferrari, 2020’ye kıyasla daha güçlü olacak, Scuderia’nın bunu yapması gerekiyor. Onlar geçen sene zayıf şasiden dolayı da sorun yaşadılar. Sanıyorum ki tüm bu sorunları giderildiler." derken, Mick Schumacher hakkında ise, "Mick'i biraz yalnız bırakmak gerekiyor, önünde bir çaylak yılı var. Kesinlikle Formula 1 için önemli biri, ama bu ortamda ayaklarının üzerinde durması için ona zaman vermeliyiz." açıklamasında bulundu.

Son olarak söz, 39 yaşında F1'e dönen Fernando Alonso'ya geldi.

Wolff, Alonso için, "Buradaki ilginç şey, bu gençlerin 40 yaşındakilerle mücadele etmesi. Fernando en yetenekli sürücülerden ve en güçlü savaşçılardan biri. Kesinlikle rekabetçi olacak. Alonso hâlâ neler yapabileceğini göstermek isteyecektir. Buna eminim." dedi.