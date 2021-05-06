Wolff: "Güç düzeni pistten piste değişecek"

Barselona son yıllarda Mercedes'in öne çıktığı pistlerden bir tanesi oldu ve genellikle burada hep Mercedes kazandı.

Bu yıl Red Bull - Mercedes birbirlerine çok yakın görünüyor ve iki takımın savaşının Barselona'da devam etmesi bekleniyor.

Konu hakkında konuşan Toto Wolff, önceki üç yarıştan ikisini kazansalar da güç dengesinin pistten piste değişim göstereceğini belirtti.

Wolff, "Arka arkaya yarışlar takvimin yoğunluğunu daha da artırıyor ve aynı zamanda bir sonraki mücadele için uzun süre beklemek zorunda olmadığımız anlamına geliyor. Bu, geçen hafta sonu Portekiz'de gördüğümüz yarıştan sonra heyecan verici."

"Portimao'yu güçlü bir çifte podyumla ve ileriye gitme anlamında değerli olan bazı önemli bilgilerle tamamladık. Eğer Valtteri'nin sensör sorunu olmasaydı yarışı 1-2 bitirebilirdik. Yapılacak hâlâ çok iş var ve güç düzeni pistten piste değişecek gibi görünüyor. Bu nedenle her hafta sonu performansımızın zirvesinde olmamız gerektiğini biliyoruz."

"Tüm sezon boyunca Red Bull ile oldukça yakın bir savaş içinde olacağız ve bu savaşın sadece birkaç gün sonra İspanya'da devam ediyor olmasından ötürü heyecanlıyız."

"Genellikle kış testleri için Barselona'da biraz zaman geçirirdik, fakat bu yıl öyle olmadı. Yani piste çıktığımız zaman neler olacağını merak ediyoruz."

"Burası farklı viraj tipleri ve düzlüklerin karışımıyla çok yönlü bir pist ve araçlar için gerçek bir test. Arka lastikleri yönetmek, güçlü bir performans göstermenin anahtarı ve bu sezon en güçlü olduğumuz nokta bu değildi."

"Ayrıca bu yıl pist düzeninde bazı değişiklikler yapıldı ve şimdi W12'nin burada nasıl performans göstereceğini merakla bekliyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images