Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı

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Guardiola, Abu Dabi'deki sezon finalinde Mercedes garajında Wolff ile konuşurken görüldü; futbol Dünya Kupası'nın Katar'da başlaması nedeniyle Premier Lig sezonuna ara verilmişti.

Dünyanın en büyük iki spor organizasyonunun tepesindeki ikilinin statüleri göz önüne alındığında Wolff, Guardiola ile konuşma ve etkileşim tarzlarındaki benzerlikleri hemen fark ettiğini ve bu duygunun karşılık bulduğunu söyledi.

Hafta sonundan önce tam olarak tanışmamışlardı ancak oyuncu ve teknik direktör olarak Avrupa'da onlarca büyük kupa kazanan Guardiola'nın geleceğinde daha fazla rol oynayacağını söyledi.

Nasıl tanıştıkları hakkında Formula 1'in Beyond the Grid podcast'ine konuşan Wolff, "Puma'nın davetlisi olarak bir soru-cevap etkinliğinde sahnedeydik."

“Birbirimizi tanımıyorduk ama onu konuşurken duyduğumda sanki kendi cümlelerimi duyuyor gibiydim, o da benim için aynısını söyledi."

“Temel olarak, bu insan yönetimine bağlı ve [o] kesinlikle ileriye dönük yolculuğumun bir parçası olacak. Çünkü hem benimle hem de Susie ile aynı frekansta biri, bu yüzden heyecan verici bir kişilik." dedi.