Formula 1 Amerika GP

Wolff: “Görevimi devredebileceğim iki veya üç kişi var”

Toto Wolff, takımdaki mevcut rollerini devretmek adına şimdiden adayları değerlendirdiğini ve geleceğe yönelik planların oluşmaya başladığını dile getirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 17:00

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Max Slovencik / Getty Images

Mercedes’in başına geçtiği 2013’ten bu yana takımın en başarılı sezonlarına liderlik eden ve Lewis Hamilton ile Nico Rosberg döneminde üst üste şampiyonluklar kazanan 54 yaşındaki Toto Wolff, mevcut görevinden ayrılması durumunda takımın geleceğini değerlendirdi. Serideki ikinci sezonunu geçiren genç yetenek Andrea Kimi Antonelli ile bu yıl sekizinci pilotlar şampiyonluğunun eşiğinde olan Mercedes'in, Toto Wolff ile 2023’te yaptığı sözleşme bu yıl sona eriyor.

Cheeky Pint podcast yayınında açıklamalarda bulunan Mercedes CEO’su ve takım patronu Toto Wolff, takımdaki hisse oranının yüzde 33'e ulaşması sebebiyle olası bir ayrılığın tamamen kopuş anlamına gelmeyeceğini ancak operasyonel liderliği devretme zamanının yaklaştığını belirtti.

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Takımın geleceğini güvence altına alacak sağlam bir yönetim yapısı kurguladıklarını belirten Wolff, Mercedes’teki geleceği hakkında sorulan soruya şöyle yanıt verdi: "Başarılı yönetim yapımızı gelecek dönemlerde de koruyacağız.”

“Şu anda görevimi devredebileceğim iki veya üç kişi var. Bu isimleri yakından takip ediyorum ve farklı alanlarında çok güçlü olduklarını, harika işler başardığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle mevcut görevim, bu isimler arasında bölüştürülecektir.”

“Farklı bir yapılanma olacak ama yine başarılı bir takım izleyeceğiz. Ailemle birlikte hisse sahibi olmaya devam ettiğim sürece takımdan tamamen keskin bir kopuş yaşamak pek mümkün değil.”

“Bu nedenle gelecekte bir icracı olmayan yönetim kurulu başkanlığı rolü gündeme gelebilir.”

“Ancak bunun çok ama çok hassas bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Çünkü bir kenarda durup günlük işleyişe ve kararlara sürekli müdahale edemezsiniz."

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

2026 sezonu öncesinde uzun yıllardır iletişim müdürlüğü görevini yürüten Bradley Lord'un takım patronu yardımcılığına getirilmesi, yorumcular tarafından Toto Wolff'un bahsettiği kademeli devir planının ilk adımlarından biri olarak görülüyor.

F1 kariyerine 2009’da Williams hisselerini alıp yönetim kuruluna girerek başlayan ve İngiliz ekibin Pastor Maldonado ile kazandığı 2012 İspanya GP zaferinde önemli rol oynayan Wolff, Mercedes'teki hisse yapısını korurken günlük operasyonları güvendiği isimlere emanet ederek daha üst düzey bir denetim rolüne geçmeyi hedefliyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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