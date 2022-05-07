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Wolff: "Getirdiğimiz güncellemeler devrim niteliğinde değil"

Mercedes patronu Toto Wolff, antrenman turlarındaki güçlü tempoya rağmen sahip oldukları güncellemelerde büyük fark yaratacak bir şey olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Wolff: "Getirdiğimiz güncellemeler devrim niteliğinde değil"
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Mercedes cuma antrenmanlarında çok iyi bir tempo yakalamış ve en hızlı takım olmayı başarmıştı. Bugünkü son antrenmanda her iki Mercedes pilotu da geride kaldı.

Son seans öncesinde konuşan Toto Wolff, beklentileri düşürmeye çalıştı fakat aracın geliştiği konusunda netti.

Wolff, "Sanırım bu hafta sonu işe yarayan bazı parçalar getirdik. Daha düşük sürüklenme paketi geçmişte genellikle bizim için iyi olan bir paketti."

"Ayrıca bu hafta sonu pist yüzeyi oldukça düzgün görünüyor ve bu da dalgalanma problemimizi diğer pistlerde olduğu kadar ortaya çıkarmıyor. Sanırım tur zamanlarını biraz toparlamayı başardık."

"Dün bizim için iyiydi ama kendimize karşı da dürüst olmalıyız: Bu hafta sonu devrim niteliğinde bir çözüm getirmedik. Muhtemelen dünkü şartlar bizim lehimizeydi. Max'in düzgün şekilde çalıştığını görmedik, bu yüzden bu noktada dikkatli olmayı tercih ederim."

"Nereye gitmemiz gerektiği konusunda daha net bir resme sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ancak bugün sahip olduğumuz aracı, -tekrar- Imola'ya, 10 derece sıcaklığa ve yağmura koysanız, muhtemelen çok az daha iyi olurduk fakat bu, yine de yeterli olmazdı." dedi.

Wolff, bu yıl şimdiye kadar kusursuz bir iş yapan George Russell'dan da övgüyle bahsederken, performansının kendileri için sürpriz olmadığını çünkü iyi olacağını bildiklerini söyledi.

"George'un geçmişine bakarsanız, çaylak yılında GP3'ü kazandı ve sonra Formula 2'de şampiyon oldu. Yani onun çok iyi olduğunu biliyorduk. Williams onun için bir okul rolündeydi ve hiçbir zaman iyi olacağından şüphe duymadık."

"Bunun pist üstündeki yansımasını görebilirsiniz. Onun yaklaşımını seviyorum: O, antrenmanlarda en hızlı mı yoksa 11. mi olduğu fark etmeksizin çok gerçekçi, sadece işini yapıyor ve aracı daha hızlı hale getirmeye çalışıyor."

"Aynı zamanda Lewis de şimdiye kadar çok şanssızdı. Imola'da bir DRS treni içerisinde sıkıştı."

"Onların birlikte çalışma şekillerinden keyif alıyorum. Her ikisi de çok yüksek bir seviyede ve bu da takımlar şampiyonasında bizi iyi bir konuma getirdi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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