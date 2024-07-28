Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Toto Wolff, yarış sonrası George Russell'ın aracının minimum ağırlığın altında kalmasını değerlendirdi.
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes'in Spa'daki zaferi, George Russell'ın aracının minimum ağırlığın altında kalması ve diskalifiye edilmesiyle Lewis Hamilton'a geçti.
FIA, Russell'ın aracının ağırlığını 796.5 kg olarak belirledi ve bu durumda kurallara göre minimum ağırlığın (798 kg) altında kaldığı anlamına geliyordu.
Tüm yaşananlardın ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff, ortada herhangi bir mazeretin olmadığını belirterek şunları söyledi: "Diskalifiye kararını kabul etmek zorundayız."
"Açıkça bir hata yaptık ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Gidip hatamızın ne olduğunu değerlendirecek, neyin yanlış gittiğini anlayacağız.
"İlk ikiyi kaybetmek oldukça sinir bozucu."
"Güçlü bir yarış çıkaran George'dan da sadece özür dileyebiliriz."
"Elbette Lewis, iki pit stop stratejisiyle ve en hızlı olarak ilk sıraya yükseldi ve bu galibiyeti hak etti."
"Diskalifiye olmamıza rağmen bu hafta sonundan çıkarabileceğimiz birçok olumlu yön var.
"Bugünkü yarışta iki farklı stratejiye de referans noktası olan bir aracımız vardı. Birkaç ay önce bu düşünülemezdi bile."
"Son dört yarıştan üçünü kazanarak yaz arasına giriyoruz.
"Yaz arasından sonra yenilenmiş şekilde ve pozitif ivmemizi sürdürme amacıyla geri dönmeyi planlıyoruz."
George Russell, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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